眼壓居高不下成失明隱憂 新型保羅青光眼導管成功除患

童綜合醫院眼科醫師楊啓蘭表示，安裝保羅青光眼導管，眼壓降低且不需要點青光眼的藥水。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕58歲陳姓男子罹患糖尿病20年，這2年出現視力模糊，經進行兩眼白內障手術後視力仍不清，進一步檢查才發現兩眼視野大幅限縮且眼壓居高不下，是糖尿病產生的新生血管性青光眼，但經青光眼藥物治療後，卻出現眼睛痛，視力更加模糊，視野也繼續惡化，經求治童綜合醫院眼科醫師楊啓蘭，經評估後安裝最新引進台灣的保羅青光眼導管（PAUL® Glaucoma Implant）後，不僅眼壓下降，不需要再點青光眼的藥水，因藥水產生的眼部不適也消失了。

楊啓蘭表示，青光眼是全球不可逆失明原因的第一位，主因眼壓偏高造成的視神經損害，早期會先影響周邊視力，患者常未發覺，等影響中心視力時大多已進入晚期。

青光眼依病因可大致分為閉鎖性及開放性，閉鎖性青光眼大多為白內障造成，在進行白內障手術後大部分都可以痊癒；開放性青光眼則需要長期控制眼壓，傳統上會先以青光眼藥物進行長期控制，但所有種類的青光眼藥物都有其副作用，從局部的眼睛紅腫破皮到眼窩凹陷，到全身性的心律不整與嗜睡，使影響病患使用藥物的意願，加上部分病患就算使用全套的青光眼藥物，眼壓也無法降到良好水平，造成視力繼續退化，這時手術介入就成了最好的治療方式。

楊啓蘭指出，傳統的青光眼手術為小樑切除手術（Trabeculectomy），製造一個眼球排水的人工水路，雖然可以有效降低眼壓，但產生副作用的比例較高，術後照護也較為繁瑣，且人工水路的壽命有限，一般而言5年的通暢率約為6成。

童綜合醫院引進國外最新的保羅青光眼導管植入物，並將植入物位置由傳統的前房（Anterior Chamber）向後移至睫狀溝（Ciliary sulcus）或玻璃體腔（Vitreous Cavity），大幅降低植入物造成的異物感外，並消除管路植入前房對眼角膜造成的損害。

楊啓蘭強調，過往青光眼常常被視為絕症，但近年來隨著各式新藥的問世，以及微創青光眼手術（MIGS）的發展，讓病患多了許多治療選擇，童綜合醫院擁有國內最先進的小樑網雷射（SLT）及保羅青光眼導管，並持續引進國外最新的青光眼治療科技，期望將來累積更多的經驗，成為中台灣青光眼治療的最重要一道防線，嘉惠更多病患。

童綜合醫院眼科醫師楊啓蘭表示巷，其筆指處即為青光眼發生位置。（記者歐素美攝）

