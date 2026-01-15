健康網》大頭菜維生素C、纖維多 農糧署推4料理脆甜又健康

農糧署分享，大頭菜富含維生素C、膳食纖維等營養素，冬季正值主要產季，口感特別脆甜，料理方式多樣，正是品嘗好時節；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季正值大頭菜（又稱結頭菜）主要產季，此時現採的大頭菜口感特別脆甜，正是品嘗的好時節。除此之外，大頭菜富含維生素C與膳食纖維，無論涼拌、煮湯、燜飯或快炒，都能呈現不同風味，兼顧口感與健康，也是家常料理中實用又百搭的食材選擇。

農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，大頭菜又名結頭菜，是由野生甘藍變種而來的結球甘藍俗稱，具有像皮球一樣肥大的莖部，含有豐富的膳食纖維、礦物質及維生素等營養，台灣每年11月至隔年4月，也是大頭菜的主要產季。

冬季採鮮採的大頭菜脆甜好口感，做成各種料理都很美味，農糧署也推薦以下4種簡單料理，口感大不同，營養又有好滋味：

●涼拌：醃漬後瀝乾水分，加入醋、辣椒及香油，調味冷藏後即可享用。吃起來清爽脆口，酸辣又開胃。

●煮湯：可搭配排骨或貢丸，添加薄鹽調味，起鍋前再酌量放入香菜即完成。燉湯口感鬆軟綿密，又可吸收滿滿湯汁精華。

●燜飯：將白米與爆香後的蝦米、菇類、肉絲等拌炒，再放入電鍋悶煮。吃起來豐富層次，也是營養滿滿的懷舊好滋味。

●快炒：可搭配肉絲及青蔥，先以小火悶出水分，再以大火快炒。口感滑溜爽脆，配飯最搭。

此外，農糧署也曾於臉書發文分享，冬天想吃到維生素C與膳食纖維，低熱量又健康的大頭菜，挑選時，切記以葉梗堅韌、心葉新鮮、球莖端正且表皮呈粉質薄霧狀為佳。

