健康 > 名人健康事

健康網》周杰倫將出賽澳網「僵直性脊椎炎」病史被重提

2026/01/14 12:05

周杰倫今將參加澳洲網球公開賽新推的比賽，他希望粉絲能幫他加油。（翻攝自IG）

周杰倫今將參加澳洲網球公開賽新推的比賽，他希望粉絲能幫他加油。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕周杰倫於1月18日迎接47歲生日，他將參加澳洲網球公開賽，卻有網友想問周杰倫「你的僵直性脊椎炎怎麼治好的？」三軍總醫院澎湖分院風濕免疫過敏科說明，

過去有報導指出，他於18歲確診僵直性脊椎炎，該疾病在發作時容易有劇烈疼痛，需要吞下12顆止痛藥緩解。因此這次在賽場上活躍，引發好奇。

常見症狀

台中榮總衛教資料表示，僵直性脊椎炎是一種慢性進行性的脊椎發炎，男女發生比例約2~5：1，好發年齡為20歲到40歲，主要與遺傳及環境因素有關。

僵直性脊椎炎主要侵犯中央骨骼的關節。通常由腰、薦椎開始發炎，所以，會有下背僵硬、疼痛和脊椎活動受到限制等症狀。尤其在早晨起床時疼痛及僵硬會更厲害，活動後症狀會緩解。若是侵犯到胸椎的部位，可能會限制胸腔的擴 張而造成呼吸困難。

另外，有20%到40%的病人會發生眼睛結膜炎或虹彩炎；也可能引發心包膜炎、主動脈瓣閉鎖不全等心臟疾病，15％的病人會有腎臟病變。

僵直性脊椎炎病人應如何自我照顧

台中榮總建議：

攝取均衡的飲食：飲食採少油、少鹽，可多攝取深海魚（如：沙丁魚、秋刀魚等）、維生素D、鈣質，控制熱量的攝取，維持適當的體重，以減輕關節承受的壓力。

正常作息及睡眠充足：睡硬板床，可採平躺或趴睡，不要用枕頭或只用較薄的枕頭，保持脊椎曲線自然平直，避免脊椎彎曲。

戒菸：僵直性脊椎炎的病人本來肺活量就比較差，抽菸會使肺功能降低，加重肺部的不適，且會加重病情。

熱敷：在背部或臀部做熱敷，每次以攝氏41-43度的溫度，熱敷15-30分鐘，每天1-2次，或溫水淋浴以放鬆肌肉。

正確的坐姿：選一張高度及柔軟度適當的椅子，不要坐太軟、太低的沙發。

何種運動最適合僵直性脊椎炎病人

早晨起床時，先做輕微的暖身活動再下床，不要維持固定的姿勢太久，如：久站或久坐，因為不活動的脊椎容易僵硬及疼痛，建議每日可做運動操來改善脊椎及關節的活動度。

全身的伸展運動：游泳、柔軟操及瑜珈對僵直性脊椎炎是最好的運動，可以增加肌力及關節的活動度。病人應與醫師討論，了解自己的病情分級，並依病情分級選擇適當的運動。

不做劇烈的碰撞運動：如拳擊、足球等。

