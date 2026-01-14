自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

桃市肺癌篩檢擴大補助對象 50到65歲市民補助2千元

2026/01/14 11:35

桃園市擴大肺癌篩檢上路將滿3年，市長張善政14日宣布，今（2026）年元旦起再次擴大肺癌篩檢對象。（記者鄭淑婷攝）

桃園市擴大肺癌篩檢上路將滿3年，市長張善政14日宣布，今（2026）年元旦起再次擴大肺癌篩檢對象。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動擴大肺癌篩檢即將滿3年，共完成5萬7935人次篩檢，揪出350確診個案，其中9成都是早期個案。市長張善政今（14）日宣布，今（2026）年元旦起再次擴大肺癌篩檢對象，除放寬曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二等親婦女的限制條件；也新增桃園8處發電廠、焚化爐周邊高風險區域40歲以上市民，及績優醫事人員與護理人員納入篩檢對象，並提供50到65歲一般市民部分補助，鼓勵更多市民主動檢查。

張善政表示，今年市府設定的篩檢目標是2萬8000人，除既有醫療院所外，行動CT篩檢車將成為重要支援，讓服務走進社區及偏鄉，深入到桃園每一個角落，去（2025）年11月開始，全國唯一的行動CT車已開始巡迴，目前完成16場次，短短兩個多月已篩檢271人。這段時間行動CT車上山下海，深入復興、觀音區等地社區，讓長者、偏鄉居民免於舟車勞頓，今年衛生局還將規劃至少200場行動CT車篩檢服務。

張善政表示，肺癌篩檢推動也仰賴跨局處合作，例如經發局協助43處工業區動員勞工參與篩檢，累計服務約2萬人，勞動局針對暴露於重金屬、粉塵等高風險工作環境勞工，加強宣導、提供名單並督導改善，透過這樣的合作模式，市府希望一步一步把服務送到更多人身邊。

衛生局說明，擴大肺癌篩檢對象為設籍桃園市、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空污及油煙」等4大類危險因子的市民，今年元旦起延續過去4處電廠及焚化爐周邊下風處一公里篩檢對象，新增8處電場及焚化爐週邊下風處1公里40歲以上市民，並取銷曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二等親婦女的10年內限制；另將桃園市績優醫事及護理人員納入補助，鼓勵繼續留任服務，同時新增50到65歲一般市民部分補助2000元、市民自費1800元，前述兩項預計2月初開放申請。

桃園擴大肺癌篩檢今（2026）年元旦起擴大補助對象。（衛生局提供）

桃園擴大肺癌篩檢今（2026）年元旦起擴大補助對象。（衛生局提供）

