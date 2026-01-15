自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》小寶貝流鼻水、偶爾咳嗽只是感冒？ 醫：小心RSV威脅

2026/01/15 10:41

專家表示，RSV症狀辨識就是，別被「小感冒」騙了，其最狡猾的地方就是，它前期症狀跟一般感冒幾乎一樣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣溫暖潮濕是病毒的度假天堂，其中「呼吸道融合病毒」（RSV）具備了全年無休的威脅。關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓指出，北部春季和夏末秋初會有兩波高峰，南部則是春夏季比較猖狂，RSV最狡猾處在於前期症狀與一般感冒幾乎一樣，家中小寶貝只是流鼻水、偶爾咳嗽，會讓家長掉以輕心，如有呼吸次數變快、鼻翼搧動等5症狀就是紅色警報，最好就醫檢查。

梁盛賓在臉書「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」與網站發文分享，RSV全名叫「呼吸道融合病毒」，它專門攻擊寶寶的小小呼吸道，一旦入侵就像在氣管裡塞水泥一樣，讓寶寶喘不過氣。在台灣，每年大概有1000-2300個小寶貝因為這個病毒住院，更讓人擔心的是，得過嚴重RSV感染的孩子，未來氣喘的風險會增加26%，反覆發作的風險更是暴增49%。

梁盛賓分析，RSV症狀辨識就是，別被「小感冒」騙了，其最狡猾的地方就是，它前期症狀跟一般感冒幾乎一樣，輕微鼻塞、流鼻水、偶爾咳嗽，很多家長都會掉以輕心，不過，家長務必留意以下5項症狀為紅色警報，一旦出現任何一個症狀，就要立刻送醫：

●呼吸次數變快（新生兒超過每分鐘60次）

●鼻翼搧動（每次呼吸鼻孔都張很大）

●胸壁凹陷（吸氣時胸骨、肋間明顯凹陷）

●出現喘鳴聲（像吹口哨的高頻音）

●嘴唇或指甲發紫

梁盛賓說明，預防RSV利器登場：疫苗與單株抗體，目前健保只給付舊型的單株抗體，而且限制很嚴格，只有極早產兒或有嚴重心肺疾病的寶寶才符合條件。新型的預防措施都需要全額自費，地方政府也還沒有相關補助。

梁盛賓提醒，除了疫苗和單株抗體，日常防護措施同樣重要，包括：勤洗手，特別是接觸寶寶前後；戴口罩，有呼吸道症狀時絕對要戴；環境清潔，定期消毒玩具和常接觸的表面；避免人多場所，特別是寶寶6個月以前；家人有症狀要隔離：不要因為「只是小感冒」就掉以輕心。

