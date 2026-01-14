自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

胸腔病院改善鏡檢中心動線 優化就醫服務

2026/01/14 10:03

胸腔病院仁德院區增建電梯，串聯門診區與鏡檢中心的動線。（胸腔病院提供）

胸腔病院仁德院區增建電梯，串聯門診區與鏡檢中心的動線。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衛生福利部胸腔病院仁德院區去年全新落成鏡檢中心，造福地方鄉親，但位置與門診區並未相連，對高齡長輩、行動困難者較為不便，院方增建電梯，進行動線串聯的改善，已經完工、啟用，有效提升民眾的就醫服務。

仁德院區去年9月正式啟用全新的鏡檢中心，象徵服務轉型與多元化的重要進展，導入腸胃內視鏡檢查等先進診療技術，提升檢查量能與早期診斷可近性，讓週邊居民可獲得高品質照護，並減少跨區轉診，以及交通奔波負擔，深受好評。

但鏡檢中心啟用後，門診報到與檢查區之間往返需求增加，也更凸顯行動不便者在院內移動的實際困難。

胸腔病院仁德院區成立鏡檢中心，造福地方鄉親。（胸腔病院提供）

胸腔病院仁德院區成立鏡檢中心，造福地方鄉親。（胸腔病院提供）

為回應民眾需求，仁德院區將增設電梯列為優先改善項目，透過動線串聯與垂直移動支援，降低就醫過程中的不便與風險。

新電梯建置完成，串聯門診區與鏡檢中心，有效改善過往跨區移動不便問題，讓輪椅使用者、長者及陪同家屬能更安全、順暢往返檢查與治療區域，提升整體就醫體驗。

院長黃紹宗指出，新電梯雖非大型工程，卻能在就醫流程中發揮關鍵作用，對病人與家屬來說，順暢、安全的移動本身就是醫療照護的一環。

黃紹宗強調，希望透過具體的設施改善，降低就醫過程中的不便與壓力，讓民眾能更安心接受檢查與治療」。

而仁德院區同仁也觀察，電梯啟用後，輪椅使用者與長者進出鏡檢中心更為順利，陪同家屬在推行、上下樓與等候銜接上的負擔亦可減輕，整體流程更符合高齡與身心障礙者的需求。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中