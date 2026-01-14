胸腔病院改善鏡檢中心動線 優化就醫服務

胸腔病院仁德院區增建電梯，串聯門診區與鏡檢中心的動線。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衛生福利部胸腔病院仁德院區去年全新落成鏡檢中心，造福地方鄉親，但位置與門診區並未相連，對高齡長輩、行動困難者較為不便，院方增建電梯，進行動線串聯的改善，已經完工、啟用，有效提升民眾的就醫服務。

仁德院區去年9月正式啟用全新的鏡檢中心，象徵服務轉型與多元化的重要進展，導入腸胃內視鏡檢查等先進診療技術，提升檢查量能與早期診斷可近性，讓週邊居民可獲得高品質照護，並減少跨區轉診，以及交通奔波負擔，深受好評。

但鏡檢中心啟用後，門診報到與檢查區之間往返需求增加，也更凸顯行動不便者在院內移動的實際困難。

胸腔病院仁德院區成立鏡檢中心，造福地方鄉親。（胸腔病院提供）

為回應民眾需求，仁德院區將增設電梯列為優先改善項目，透過動線串聯與垂直移動支援，降低就醫過程中的不便與風險。

新電梯建置完成，串聯門診區與鏡檢中心，有效改善過往跨區移動不便問題，讓輪椅使用者、長者及陪同家屬能更安全、順暢往返檢查與治療區域，提升整體就醫體驗。

院長黃紹宗指出，新電梯雖非大型工程，卻能在就醫流程中發揮關鍵作用，對病人與家屬來說，順暢、安全的移動本身就是醫療照護的一環。

黃紹宗強調，希望透過具體的設施改善，降低就醫過程中的不便與壓力，讓民眾能更安心接受檢查與治療」。

而仁德院區同仁也觀察，電梯啟用後，輪椅使用者與長者進出鏡檢中心更為順利，陪同家屬在推行、上下樓與等候銜接上的負擔亦可減輕，整體流程更符合高齡與身心障礙者的需求。

