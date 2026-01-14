健康網》衛生紙不離身好崩潰 她靠1手術翻身

如果鼻過敏多年，藥物治療效果有限，或許可以考慮新的治療方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

〔健康頻道／綜合報導〕32歲吳小姐長期鼻過敏，天天噴嚏不斷、鼻水直流，上班桌上總少不了一整包衛生紙。多年藥物治療效果有限，經醫師評估後接受「微創後鼻神經阻斷手術」，手術約30分鐘完成，術後2週鼻水與噴嚏明顯減少，不僅呼吸變順，睡眠品質也大幅改善，成功擺脫「衛生紙不離身」的困擾。

台灣鼻過敏盛行高 年輕族群更常見

台北中山醫院耳鼻喉科醫師林鴻穎指出，台灣氣候溫暖潮濕，加上都會區空氣污染，過敏性鼻炎相當常見。根據統計，國人鼻過敏盛行率約20%至30%，20歲以下族群更高達37.8%，幾乎每5人就有2人深受其苦。

林鴻穎說明，慢性鼻炎成因複雜，除過敏性鼻炎外，也包含非過敏性鼻炎，兩者症狀相似，常見表現包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞等，若長期未妥善控制，容易影響睡眠、專注力與生活品質。

林鴻穎醫師於門診說明 「後鼻神經阻斷手術」的施作情形與術後衛教。（中山醫院提供）

藥物效果不佳 後鼻神經阻斷成新選項

林鴻穎表示，過去慢性鼻炎治療多以口服抗組織胺與類固醇鼻噴劑為主，但部分患者對藥物反應有限。近年發展的「後鼻神經阻斷手術」，是在內視鏡輔助下，利用低溫射頻消融技術，阻斷調控鼻黏膜感覺與分泌的後鼻神經，能有效降低鼻水分泌與噴嚏反射。

臨床觀察顯示，該手術症狀改善率約可達7成至9成，對藥物治療效果不佳的鼻炎患者，提供新的治療選擇。

林鴻穎醫師利用模型說明後鼻神經位置，「後鼻神經阻斷手術」利用低溫射頻阻斷與過敏。（中山醫院提供）

鼻水、鼻塞一次處理 可合併其他矯正手術

林鴻穎指出，許多鼻炎患者同時合併鼻塞問題，後鼻神經阻斷手術也可與下鼻甲肥大切除或鼻中膈矯正等手術同步進行，一次處理鼻水與鼻塞兩大困擾，縮短整體恢復期。

較傳統手術溫和 副作用風險相對低

林鴻穎表示，過去常見的二氧化碳雷射鼻黏膜手術，可能造成較大範圍鼻黏膜破壞，影響正常生理功能且復發率偏高；翼管神經截除手術則因截除較上游神經，術後可能出現乾眼等副作用。

相較之下，後鼻神經阻斷手術消融位置較下游，可降低熱傷害範圍，也有助減少術後淚液分泌不足、眼睛乾澀等風險。

非人人都適合 醫提醒仍須評估

林鴻穎提醒，後鼻神經阻斷手術屬微創手術，手術時間短、恢復期快，但仍需留意術後出血等風險，且並非所有鼻炎患者都適合。建議長期受鼻炎困擾的民眾，應先接受專業醫師完整評估，釐清病因後，再與醫師討論最合適的治療方式。

