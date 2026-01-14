自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

罕見腮腺癌影響臉部外觀 顏面切除修補手術找回自信

2026/01/14 09:43

透過腮腺切除手術及頸部旋轉皮瓣修補，不僅術後傷口幾乎不可見，病人外貌亦不受影響。（台北慈濟醫院提供）

透過腮腺切除手術及頸部旋轉皮瓣修補，不僅術後傷口幾乎不可見，病人外貌亦不受影響。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕56歲陳女士兩年前突然發現左側臉頰有約4公分突起腫塊，這讓她變得沒有自信，生活品質也受到影響，擔心接受手術後臉部外觀會留下明顯凹陷，遲未就醫，耳鼻喉科醫師利用抽吸及影像學檢查發現為腮腺腫瘤，考量外觀影響及腫瘤有惡性可能，遂透過腮腺切除手術，取出腫瘤及腮腺並利用頸部旋轉皮瓣進行修補，病理報告確診為腮腺癌中的腺細胞癌第二期，後續經放射線治療後，病患恢復良好，且外貌不受影響。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，腮腺癌並沒有明確發生原因，根據台灣癌症登錄資料，腮腺癌屬於相對少見的頭頸部惡性腫瘤，每年每10萬人約有0.5至1人罹患，其中按病理型態最常見的為黏液上皮細胞癌，腺細胞癌則較為少見，當其侵犯周圍組織甚至出現轉移情形，嚴重可能危及生命。

他表示，腮腺腫瘤初步可透過超音波與細針抽吸細胞檢查診斷，但最終仍需以術後病理切片判定良惡性，若診斷為癌症，除手術外，必要時則輔以放射線治療，過去在手術治療上，大多僅將腫塊與腮腺取出，不僅手術傷口長達10公分且病灶會有明顯凹陷，對病人外觀影響較大。

蔡祐任會同步進行旋轉皮瓣手術，首先以隱藏式傷口逐層分離腮腺組織，完整將腫瘤與周圍可能受到侵犯的組織進行切除，且由於腮腺內佈滿掌管表情動作的顏面神經，需謹慎避開，因此術中會搭配顏面神經探測器輔助定位，確保神經功能不受損害。

隨後，醫師會利用旋轉皮瓣進行修補，減少術後凹陷或兩頰不對稱情形，蔡祐任表示，隨著醫療的進步，腮腺切除手術安全性提高，早期腮腺癌患者的五年存活率可達約70％-90％，且旋轉皮瓣修補不僅能讓術後外觀不受影響，其皮下組織形成的自然隔離層，也能大幅降低恢復期間汗腺與唾液線錯接導致「弗雷氏症候群」，即患者咀嚼時出現臉部冒汗淋漓的困擾，對生活品質有很大助益。#

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中