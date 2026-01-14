限制級
新型肺鏈疫苗明起接種 南投縣衛生局提醒：打1劑即可完整保護
〔記者張協昇／南投報導〕國內進入肺炎鏈球菌感染症好發季節，南投縣衛生局自明天（15日）起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。
南投縣衛生局指出，此次肺炎鏈球菌疫苗接種對象包括65歲（含）以上長者、55至64歲原住民民眾，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，從未曾接種過PCV13、PCV15或PPV23疫苗者，可直接接種PCV20；曾接種PPV23者，與前一劑間隔滿1年後，也可接種PCV20；如已接種過PCV13/15及PPV23，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，則無需再接種PCV20；惟IPD高風險對象於65歲前已完成PCV13/15+PPV23接種者，年滿65歲（含）且與前一劑間隔滿（含）5年後，可再接種PCV20。
衛生局提醒民眾，肺炎高居國人十大死因第三名，由於目前已進入冬、春兩季肺炎鏈球菌感染症好發季節，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低肺炎、敗血症與腦膜炎等重症風險，中重症保護力達75%，全年皆可接種，符合資格縣民，建議接種前先電洽接種合約院所，確認疫苗庫存情形後再前往接種，相關問題可洽詢南投縣防疫專線049-2220904。
