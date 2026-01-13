自由電子報
健康網》「香菜控」宋仲基、小英就愛一味 營養師揭基因之秘

2026/01/13 23:57

韓國男神宋仲基在台北街頭拿著曾經一包難求的香菜零食，意外釣出也是「香菜控」的小英總統。營養師李婉萍指出，吃香菜的好處多多，增強免疫力。（取自宋仲基IG）

〔健康頻道／綜合報導〕韓國男神宋仲基飛來台灣，在自己的社群分享在台北街頭的生活照，但大家焦點都放在他手上的香菜口味「多力多滋」，原來他也是「香菜控」，還意外釣出前總統小英的留言，吸引3809點「讚」。

小英粉專曾分享她在彰化吃肉圓加香菜，這位「香菜控」前總統寫：「一定要加香菜」，雖然也有不少人對香菜是敬而遠之，但鐵定不是宋仲基與小英總統。

而這次小英前來宋仲基的IG留言：「多力多滋香菜口味，好選擇！歡迎來到台灣！（Doritos Coriander Flavor,good choice！welcome to Taiwan！）」

前總統小英曾在彰化吃肉圓，她說：「一定要加香菜」，讓怕香菜的人皺起眉頭。（小英粉專）

營養師李婉萍曾於臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享，香菜是營養價值很高的蔬菜，富含多種維生素與礦物質，具有護心、有益視力、降膽固醇、助消化、護腦、骨骼健康、增強免疫力、預防感染、天然抗氧化劑等功效。

但是，她引用研究指出，討厭香菜的人，是因受到特定基因「OR6A2」影響，OR6A2嗅覺受體基因，其受體基因可以接收到香菜中含有的「醛類物質」，導致這些人聞到香菜，就有肥皂的味道，而感到噁心討厭。

香菜根本就是超級強菜，因為它含有豐富的維生素A、C、B1、B2、β-胡蘿蔔素等，也有不少礦物質，鈣、鎂、磷與鐵質等，對健康有多種功效。

