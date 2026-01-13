自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》女星朱媛媛卵巢癌病逝 《小城大事》殺青後16天人生謝幕

2026/01/13 19:04

女星朱媛媛2025年5月於《小城大事》一劇殺青後16天因卵巢癌病逝，令人同劇演員黃曉明不捨與震驚。（圖擷取自百度百科）

女星朱媛媛2025年5月於《小城大事》一劇殺青後16天因卵巢癌病逝，令人同劇演員黃曉明不捨與震驚。（圖擷取自百度百科）

〔健康頻道／綜合報導〕趙麗穎、黃曉明主演的連續劇《小城大事》10日開播，已故女星朱媛媛一登場，社群媒體頓時被留言淹沒。該劇去年5月1日殺青，16天後朱媛媛因卵巢癌過世，享年51歲。對此，新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹提醒，卵巢癌初期幾乎沒有明顯症狀，若發現持續腹脹、下腹悶痛、食慾變差或解便習慣改變等不適，應儘早就醫檢查。

同劇演員黃曉明表示，當時聞訊十分震驚，也表示朱媛媛並未透露罹癌情事，大家都是看了訃聞才得知她已默默抗癌近5年。張瑜芹曾於臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」與網頁發文指出，卵巢癌的發生確切原因尚未完全明確，但研究顯示與年齡增長、遺傳基因、荷爾蒙變化及生活習慣等因素有關，特別是更年期後的女性、家族中曾有人罹患卵巢癌或乳癌的族群，風險會較高。某些生活型態，例如肥胖、長期高脂飲食，可能也會增加發病機率。

此外，張瑜芹也提出以下3大警訊，提醒女性朋友日常多注意：

腹脹感明顯：感覺腹部腫脹、悶脹，甚至肚子變大，但體重卻沒有增加。

消化不良或食慾不振：容易脹氣、吃一點東西就覺得飽，或明顯食慾下降。

頻尿或解便習慣改變：尿頻、急尿，或排便頻率變多、排便型態改變等狀況。

張瑜芹說，卵巢癌第3期或第4期的患者，復發機率可能超過70％，即使是早期患者，仍有一定風險，而復發通常發生在治療後的2年內，因此這段時間的密切追蹤相當重要。定期回診、監測腫瘤指數及影像檢查，有助於及早發現並控制復發情況。維持健康生活習慣及依照醫囑治療，也有助於降低復發風險。

