健康網》CAR T細胞治療帶來癌末生機 高醫成南部唯一健保醫學中心

高醫以國際級標準建構CAR T細胞治療體系，成為南台灣唯一具健保執行資格的醫學中心。左起：劉益昌主任、戴嘉言副院長、卓士峯醫師。（圖取自高醫體系雙月刊）

〔健康頻道／綜合報導〕癌末也有機會拚痊癒！台灣已正式將CAR T細胞治療納入全民健康保險，高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）經過國際專家高規格的審核，成為南部唯一具健保執行資格的醫學中心，啟動以來已成功完成20例CAR T治療，不僅是尖端醫療「在地實現」，同時也接軌國際。

台灣正式將CAR T細胞治療納入全民健康保險，針對瀰漫性大B細胞淋巴瘤與B細胞淋巴性白血病患者提供有條件給付，這兩類疾病長期以來都是血液惡性腫瘤中最具挑戰性的類型，一旦復發，傳統治療選擇極為有限，患者往往陷入「無路可走」的困境。CAR T細胞治療是一項高度客製化的免疫細胞治療，能讓原本幾乎沒有治療選項的病人重新燃起希望。

請繼續往下閱讀...

高醫副院長戴嘉言在高醫體系雙月刊上指出，高醫長期投入重症與難症疾病治療與醫療量能的提升，如血液腫瘤疾病中，復發、難治型瀰漫性大B細胞淋巴瘤或急性淋巴性白血病都是最具挑戰性的疾病之一，院方不只是引進CAR T，同時投入完整制度建置、多專科醫療團隊執行與臨床品質控管，讓這項先進治療可以提供給南台灣病人治療的新選擇。

首位在高醫接受CAR T治療的是一位因罹患瀰漫性大B細胞淋巴瘤的中年患者，多年來他先後接受化學治療、標靶治療與造血幹細胞移植，但仍然在治療後復發。身為家中支柱，他與家人身心俱疲，直到得知高醫具備CAR T細胞治療資格後，才轉院來高醫尋求最後一線希望。

歷經健保審核、細胞採集、橋接治療後，他順利接受CAR T細胞輸注，在多專科跨團隊的照護下，度過了治療相關併發症後順利出院，至今超過1年疾病無復發，順利回到職場。

高醫血液腫瘤內科暨細胞治療暨研究中心主任劉益昌表示，CAR T細胞治療不是一個單一處置，它同時具備細胞治療、基因治療及免疫治療模式，是一個高度整合的醫療工程。

高醫血液腫瘤內科主治醫師卓士峯說明，CAR T細胞治療是讓臨床醫師對病人還有機會說出「有新的路徑可以嘗試」。CAR T並不是「保證痊癒的奇蹟藥」，我們仍然會面對治療風險、急性發炎反應、神經學變化等挑戰，也需要在適當的時間點介入加護醫療。但它確實讓我們有能力在最困難的階段，為病人多爭取一次機會。

高醫副院長戴嘉言還強調，目前也已與高雄、屏東及台南等多家醫院建立轉介與共同照護機制，讓不同院所的血液科醫師與個案管理師可緊密合作，患者不需要再為尋找治療資源南北奔波。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法