健康網》冬天是年長者跌倒高峰期 醫警3大風險快避

〔健康頻道／綜合報導〕很多年長者剛好都在冬天跌倒，被緊急送到急診處理，難道是巧合？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，這不是巧合，是醫學事實，在臨床、急診、骨科與復健科，每年冬天都是老人跌倒骨折的高峰期。原因在於天冷讓肌肉變硬、反應變慢；血壓波動大、容易頭暈，他警告，最大地雷常發生在半夜上廁所，不想開燈、穿太少，或沒穿鞋是3大風險。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，冬天是老人跌倒骨折的高峰期，原因絕對不是「老了不中用」，而是冬天同時踩到多個風險開關，他分析因如下，要小心避免：

●天氣冷會讓肌肉變硬，反應變慢

研究指出，低溫會降低神經肌肉反應速度。天氣冷時，肌肉與關節柔軟度下降；步伐變小、變慢；失去平衡時「來不及反應」。

●血壓波動大，容易頭暈

冬天交感神經活化，血管收縮，血壓起伏變大，結果造成了起床、站起來、上廁所時容易頭暈，一暈就容易跌倒。

●地板變滑

多數居家跌倒，發生在「看起來很安全的地方」。早晚溫差，使得地面潮濕，浴室、磁磚、地毯邊緣都是危險地帶，如果剛好穿著絲襪、襪子，一走在磁磚上就相當於在溜冰場。

●冬天穿著，反而更危險

厚重外套（重心改變），長睡褲拖地，光滑拖鞋，絲襪、只穿襪子走動等，要注意。

●半夜上廁所是冬天最大地雷

研究顯示，夜間如廁是老人跌倒最常見情境之一。冬天半夜，很多年長者天冷不想開燈、穿太少或沒穿鞋，結果血壓一變加上地板滑，就跌倒在地。

黃軒提醒，冬天跌倒特別嚴重，是因為冬天跌倒後，更容易出現：髖部骨折、臥床後肺炎、血栓、失能、長期照護，這也意味著，一次跌倒導致生活品質急轉直下，更要小心的是，髖部骨折後1年內死亡率明顯上升。

年長者如何在冬天防跌？黃軒提供5重點，包括：穿防滑，有後跟的鞋；褲長不過腳踝；外套保暖但要輕；半夜一定穿鞋再走到廁所；浴室、床邊注意要止滑優先。

黃軒總結，冬天不是只是冷，而是讓老人同時「慢、滑、暈、重」的季節。跌倒不是命運，很多時候，只是少了一個提醒、一雙對的鞋。

