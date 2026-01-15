自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》冬天是年長者跌倒高峰期 醫警3大風險快避

2026/01/15 08:12

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，每年冬天都是老人跌倒骨折的高峰期，要留意應穿防滑，有後跟的鞋；圖為情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，每年冬天都是老人跌倒骨折的高峰期，要留意應穿防滑，有後跟的鞋；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多年長者剛好都在冬天跌倒，被緊急送到急診處理，難道是巧合？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，這不是巧合，是醫學事實，在臨床、急診、骨科與復健科，每年冬天都是老人跌倒骨折的高峰期。原因在於天冷讓肌肉變硬、反應變慢；血壓波動大、容易頭暈，他警告，最大地雷常發生在半夜上廁所，不想開燈、穿太少，或沒穿鞋是3大風險。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，冬天是老人跌倒骨折的高峰期，原因絕對不是「老了不中用」，而是冬天同時踩到多個風險開關，他分析因如下，要小心避免：

●天氣冷會讓肌肉變硬，反應變慢

研究指出，低溫會降低神經肌肉反應速度。天氣冷時，肌肉與關節柔軟度下降；步伐變小、變慢；失去平衡時「來不及反應」。

●血壓波動大，容易頭暈

冬天交感神經活化，血管收縮，血壓起伏變大，結果造成了起床、站起來、上廁所時容易頭暈，一暈就容易跌倒。

●地板變滑

多數居家跌倒，發生在「看起來很安全的地方」。早晚溫差，使得地面潮濕，浴室、磁磚、地毯邊緣都是危險地帶，如果剛好穿著絲襪、襪子，一走在磁磚上就相當於在溜冰場。

●冬天穿著，反而更危險

厚重外套（重心改變），長睡褲拖地，光滑拖鞋，絲襪、只穿襪子走動等，要注意。

●半夜上廁所是冬天最大地雷

研究顯示，夜間如廁是老人跌倒最常見情境之一。冬天半夜，很多年長者天冷不想開燈、穿太少或沒穿鞋，結果血壓一變加上地板滑，就跌倒在地。

黃軒提醒，冬天跌倒特別嚴重，是因為冬天跌倒後，更容易出現：髖部骨折、臥床後肺炎、血栓、失能、長期照護，這也意味著，一次跌倒導致生活品質急轉直下，更要小心的是，髖部骨折後1年內死亡率明顯上升。

年長者如何在冬天防跌？黃軒提供5重點，包括：穿防滑，有後跟的鞋；褲長不過腳踝；外套保暖但要輕；半夜一定穿鞋再走到廁所；浴室、床邊注意要止滑優先。

黃軒總結，冬天不是只是冷，而是讓老人同時「慢、滑、暈、重」的季節。跌倒不是命運，很多時候，只是少了一個提醒、一雙對的鞋。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中