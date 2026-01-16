自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性小弟弟 心血管健康前哨站！醫示警3異狀

2026/01/16 21:40

泌尿科醫師蘇信豪表示，男性的心血管健康，可以從陰莖得知。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師蘇信豪表示，男性的心血管健康，可以從陰莖得知。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕​冬季不少地方都陷入低溫，男人的尊嚴，有時候真的敵不過那幾度的溫差。泌尿科醫師蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」分享，「天冷不只心血管要注意，『小弟弟』先知道你的身體健康！」在浴室看到它「縮水」先別憂鬱，這是正常的生理保護機制，為了減少熱能散失。但蘇醫師要提醒大家：如果縮到連「開機」都有困難，或是表現大打折扣，那可能不是天氣的錯，而是你的血管在發出警訊。

​ 為什麼陰莖是血管健康的前哨站？

​「小弟弟」的血管非常細微，它對血液循環的反應比心臟血管更敏銳。簡單來說，它是全身血管的「警報器」：

​●前哨站失守： 微血管流速變慢。

​●​大本營告急： 未來心血管疾病的風險可能增加。

​如果你有以下狀況，請多加留意：

​●​晨間點名不準時： 早上不再準時報到。

​​●引擎發動變慢： 需要比平常更久的時間才有反應。

​​●續航力噴電： 像舊手機一樣，續航力大不如前。

蘇信豪最後呼籲若發現異狀，盡快就醫檢查：「​血管通不通，冷天最知道。與其躲在被子裡擔心，不如讓專業的來幫你檢查。」

