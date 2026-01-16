健康網》家長加油！兒科醫：病毒、吞異物 意外頻傳

近期為各病毒流行期，兒童急診醫師吳昌騰提醒家長注意。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，近日在兒科急診觀察室裡，我治療著幾位小病人，其中包括4位因為嘔吐、腹痛而來；1 位不小心吞下了硬幣；1 位被魚刺卡住喉嚨；2 位 出現呼吸急促、喘的情況；2 位 發生發熱性抽搐；1 位 耳朵裡塞了異物；1 位 鼻孔裡塞了異物；各式各樣的疾病都有！

提醒大家注意的是：這段時間，最近除了流感病毒外，「腺病毒」、「鼻病毒」、「諾羅病毒」也正在流行中，發燒、抽搐、嘔吐的小朋友不少。請家長務必多留意孩子的身體狀況，做好防護與手部衛生，守護孩子，也守護全家。

小小插曲也是不小的忙碌

這幾天，耳鼻喉科醫師真的很忙！魚刺卡喉、誤吞硬幣、耳朵或鼻子塞異物，有的需要進開刀房才能能夠解決問題！這常讓孩子不舒服、也讓家長很擔心。認為，在兒科急診裡看到的，很多時候不是突如其來的「意外」，而是其實可以被提前避免的風險。為了孩子們的健康，我們繼續加油！

