健康網》一站就心悸、頭暈 醫揭「站立就不適」真正原因

有些女性才站起來就心悸、胸口悶、頭暈，專家指出，在醫學上，這樣的狀態是「姿勢性直立性心搏過速症候群」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些女性才站起來就心悸，一下就累到不行，心跳卻突然衝很快，胸口悶、頭暈，深受困擾。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，在醫學上，這樣的狀態是「姿勢性直立性心搏過速症候群」，部分女性同時出現疲勞、腦霧與注意力變差，甚至被誤認焦慮或身心症。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，2025年發表在《Heart, Lung and Circulation》綜論研究指出，「站起來」這個每天都在做的小動作，對身體來說是高度整合。一站起來，眼睛要立刻感覺視野改變，大腦要判斷身體位置，血管要快速收縮，血液要對抗重力回流到心臟，自律神經要在幾秒內完成切換。換言之，只要整套協調有一點點跟不上，身體最直接的反應，就是讓心跳加快來撐住。

為什麼這種狀況，特別常發生在女生身上？張家銘解釋，研究指出這樣的狀態特別好發在12-50歲女性，比例大約是男性的9倍。很多人因某一次病毒感染後開始出現，也有人是在青春期、生產、更年期，或手術、外傷後，慢慢發現自己「站不久、撐不久」。尤其，這幾年新冠疫情過後，這個狀態更是大量出現在長新冠族群裡。

他還提到，很多人同時會出現疲勞，腦霧、注意力變差，運動一下就不行，腸胃開始亂，睡也睡不好，手腳常冰冷，末梢顏色發紫。由於症狀分散，又不像典型疾病，很多人從不舒服到被理解，中間往往拖5-7年。「女生更常被誤會成焦慮或身心症，久了連自己都懷疑是不是心理出狀況。」

民眾應該如何改善狀況？張家銘說明，運動本身就是一種治療，前提是方式要對。如果一運動就心跳亂衝、頭暈，代表那是在讓自律神經再度進入緊急模式。因此，民眾不妨從事慢、低、從躺著或坐著開始的運動，像是躺著踩腳踏車、仰臥抬腿、坐姿踩踏，讓肌肉先開始工作，心臟慢慢增加輸出，但不會因為重力影響，讓血液一下子大量往下掉。

他還提及，評估運動是否合適的標準，不是當下流多少汗，而是運動後2-3小時，以及隔天的狀態，如果運動完沒有明顯心悸、隔天精神沒有更差，代表這個節奏是身體可接受，等身體慢慢適應之後，才逐步從躺姿過渡到坐姿、半直立，最後才進到完全站立的運動。

此外，張家銘提醒，每天水要喝得夠，差不多3公升左右，重點不是一次灌完，而是分段補，讓血容量真的留得住。鹽分也是一樣，在心臟跟腎臟狀況允許前提，適度多一點鹽，能幫身體把水留在血管裡，血液回流順了，心跳就不用一直硬撐。

