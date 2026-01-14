自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性用A酸保養皮膚 不能勃起？醫：關聯不明

2026/01/14 21:21

不少人憂心若使用A酸治療青春痘等皮膚相關狀況，可能傷害性功能。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「服用A酸治療青春痘，卻站不起來？」義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫表示，大約一個月前，有一名患者提到他吃A酸後有勃起功能障礙的問題。

黃維倫在臉書粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」表示，提到A酸（isotretinoin）多數人第一個想到的是治療青春痘的藥物。它確實能有效抑制皮脂分泌、改善毛囊阻塞，讓肌膚變得很光滑。然而，隨著使用族群的擴大，部分男性患者在治療期間出現了意想不到的問題：「性功能障礙。」

A酸是否會導致男性性功能障礙，目前還沒有非常清楚。但已有零星病例與研究提出警訊，部分使用者在服藥期間，出現勃起功能障礙或性慾降低等症狀。這種狀況有文獻稱為「A酸後性功能障礙」（post-retinoid sexual dysfunction, PRSD）

機制上，A酸可能會干擾雄性素的代謝，有部分文獻指出A酸會抑制DHT（雙氫睪固酮）的生成，進而影響性慾及性功能。英國藥品和醫療產品監管署（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA）的資料顯示，A酸（Isotretinoin）可能透過降低血漿睪固酮濃度，進而影響男性性功能。

該系統自1985年至2017年共收到14件性功能障礙相關不良反應、49件勃起或射精功能異常，以及23件性慾減退的個案。同時間每年約3萬名男女使用A酸，雖然性功能障礙的整體發生率不高，但這些資料仍顯示A酸可能與性功能障礙有關。

而根據2024年9月一篇發表在《英國皮膚病學雜誌》（British Journal of Dermatology）的期刊指出，雖然有研究顯示使用A酸可能會增加24%發生勃起功能障礙的機率，但也有研究顯示A酸並不會導致性功能障礙，而這些文獻本身嚴謹度也不是那麼高，也因此A酸到底會不會導致男性性功能障礙，目前還沒辦法給一個明確的答案。

那男生到底要不要服用A酸呢？黃維倫表示，口服A酸與性功能障礙的關聯並不是那麼明確，機轉也還有待釐清，需要服用A酸可以考慮以下幾點

首先，口服A酸屬於處方用藥，必須要由醫師開立處方，所以接受治療前可以與皮膚科醫師充分溝通，了解需求以及可能導致的副作用。

再來在A酸的療程前，可以先評估自己的勃起功能狀況，可透過簡單的自我評估工具如「勃起硬度量表」EHS（Erection Hardness Score）或「國際勃起功能指數」（IIEF-5）做初步的評估，如服用後真的覺得勃起狀況比較差，也可以做後測前後比對，做為評估性功能是否真的變差的依據。

最後，如果在使用期間真的出現性功能障礙或性慾下降，可以和皮膚科醫師討論是否暫停或調整治療。同時，由於勃起功能障礙往往是許多因素所造成的，也可以至泌尿科門診做進一步評估，找出可能的其他原因並獲得適當治療。

義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫建議，若使用A酸治療皮膚真的引發性功能障礙，應與醫師反映，討論用藥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

