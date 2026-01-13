自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》美飲食指南放寬紅肉、全脂奶？ 醫揭護心關鍵別吃錯

2026/01/13 18:32

宇平診所心臟科醫師劉中平指出，最新美國飲食指南建議攝取肉類和奶類並非鼓勵大吃，仍應掌握總量與飽和脂肪控制，才能避免心血管風險；示意圖。（圖取自freepik）

宇平診所心臟科醫師劉中平指出，最新美國飲食指南建議攝取肉類和奶類並非鼓勵大吃，仍應掌握總量與飽和脂肪控制，才能避免心血管風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前美國公布新版飲食指南，將肉類、乳製品與健康脂肪、蔬菜、水果並列同層，也引發「紅肉、全脂奶是否能夠安心吃」的熱議。對此，宇平診所心臟科醫師劉中平指出，雖然新指南建議攝取天然食物，包括肉類和奶類，但並非鼓勵大吃，進食應掌握「總量」與「飽和脂肪控制」關鍵原則，若吃錯份量，仍可能增加心血管風險。

膽固醇過高 易致心血管疾病

劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，美國飲食指南新改版，對紅肉和全脂牛奶的攝取逆轉大放鬆，反而令很多人不知所措。因為心臟科醫師長期不建議吃太多牛肉、豬肉、乳製品要選擇低脂，認為這樣才能避免體內膽固醇過高、造成心血管疾病。

攝取飽和脂肪 勿逾總熱量1成

不過，劉中平進一步指出，雖然新版的飲食指南建議要多攝取天然食物，包括肉類和奶類，但仍持續建議飽和脂肪的攝取不要超過每天總熱量的10%。以牛排來說，吃一塊8盎司無骨牛小排，飽和脂肪就可能超過10%。因此，新指南雖提出肉品和奶類可以吃，但仍不宜過量，且須注意每天脂肪的總攝取量。

為什麼飲食建議一直改來改去，營養專家和醫師們的說法也常常在變呢？劉中平說明，其中關鍵在於營養研究實在是太難進行，加上人類食物組合很複雜，烹調方式不同，體質差異也很大，因此，以研究來驗證什麼食物對大家好其實非常困難。

對此，劉中平提及，長期研究證明，高膽固醇、高血糖、腰圍過粗對身體健康影響是不好的。因此建議可先放心去吃，但每隔一段時間就要驗血和測量腰圍，若飲食內容讓膽固醇更好、血糖更低、腰圍更細，表示可持續飲食方式；但如果發現自己吃錯方向，檢測數據不佳，則建議調整一下飲食內容。

此外，他也特特別提醒，油炸烹調方式和添加糖分是不好的，應持續避免、少吃為妙。

