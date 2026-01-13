自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

肺炎鏈球菌感染創新高！重症4成是長者 3類人可打公費疫苗

2026/01/13 16:16

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵（右）提醒，65歲以上長者為肺炎鏈球菌重症高風險族群。（記者侯家瑜攝）

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵（右）提醒，65歲以上長者為肺炎鏈球菌重症高風險族群。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）即使治療，致死率仍超過2成，尤其高齡族群最須提高警覺。疾管署今指出，國內2025年共累計347例IPD確定病例，為近5年最高，其中36例死亡；確定病例中，以65歲以上民眾約占4成為多。林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低肺炎、敗血症與腦膜炎等重症風險，中重症保護力達75%；今年起，公費疫苗政策全面升級，符合資格民眾自1月15日起只要接種1劑新型20價疫苗，即可獲得完整保護力，預估245萬人受惠。

肺炎長年高居國人十大死因第3位，而肺炎鏈球菌正是造成重症與死亡的重要病原之一。邱政洵指出，依據疾管署監測資料，2025年肺炎鏈球菌感染後重症確定病例中，約4成為65歲（含）以上長者，其餘病例則呈現U型分布，兒童與高齡族群比例明顯偏高。一旦感染，即使接受治療，致死率仍超過2成，其中最嚴重的併發症為腦膜炎，可能留下永久後遺症。

邱政洵進一步指出，2025年肺炎鏈球菌感染症65歲以上死亡個案共17例，推估占整體死亡人數約47%，其中超過75%未接種或未完整接種肺炎鏈球菌疫苗（7例未接種肺鏈疫苗，6例未完整接種）。研究顯示，完成疫苗接種可大幅降低重症與死亡風險，對中重症保護力可達75%。

為降低成人感染肺炎鏈球菌後的併發症與死亡風險，疾管署今年分2階段推動「成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策」，以單劑新型20價疫苗取代過去需接種13價與23價共2劑的作法。第1階段自1月15日起實施，預估約245萬人符合資格，民眾只需接種1劑，即可獲得完整免疫保護。

疾管署呼籲接種肺炎鏈球菌疫苗的重要性。（疾管署提供）

疾管署呼籲接種肺炎鏈球菌疫苗的重要性。（疾管署提供）

成人肺炎鏈球菌疫苗升級。（疾管署提供）

成人肺炎鏈球菌疫苗升級。（疾管署提供）

目前公費接種對象共3類，包括65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群。符合上述身分，且從未接種肺鏈疫苗、僅接種過23價疫苗且間隔滿1年，或為IPD高風險對象且已滿65歲、與前次完整接種間隔滿5年者，皆可自1月15日起至全國約2800家合約醫療院所接種新疫苗。邱政洵呼籲，尚未接種或未完整接種的公費對象，儘速攜帶健保卡前往接種，55至64歲原住民及IPD高風險族群並須檢附相關身分或醫療證明，以完整建立保護力，降低重症與死亡風險。

邱政洵說明，IPD高風險對象包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤患者，以及器官移植者。若民眾已完整接種13價或15價疫苗加上23價或20價疫苗，則無須再接種新疫苗。他也提醒，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，無需間隔時間。

