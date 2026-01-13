青光眼患者注意！ 研究揭示凡士林基眼藥膏會損害植入物

研究顯示，凡士林眼藥膏可能會悄悄損害青光眼植入物。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕青光眼是一種損害視神經並最終導致視力喪失的疾病，它通常是由於眼內壓升高，且房水無法正常排出而引起。一種現代治療方案是透過手術植入微引流器（MicroShunt），幫助人更有效地排出眼內液體。但日本一項研究指出，某種常用的眼藥膏可能會悄悄地損害青光眼植入物，甚至導致植入物破裂。此研究發表在《格雷夫臨床與實驗眼科學檔案》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，日本名古屋大學的研究團隊利用患者數據和實驗室檢測結果證實，以凡士林為基礎的眼藥膏會損害配視福（PRESERFLO）微引流器，這種青光眼植入物已在60多個國家使用。

此研究的臨床部分重點關注7名青光眼患者，這些患者後來因各種原因取出了微引流器。研究發現，植入物是否接觸過眼藥膏有明顯差異。在3例病例中，微引流器暴露於結膜外，患者接受凡士林基眼藥膏治療後，3個微引流器都出現明顯腫脹，其中2個還破裂。

在另外3例病例中，微引流器完全被結膜覆蓋，患者未使用任何眼藥膏，微引流器都未出現結構性改變。

最後1個病例尤為重要。雖然微分流器暴露在結膜外，但並未塗抹任何眼藥膏，該裝置也未腫脹。這有力表明與藥膏的直接接觸是微引流器腫脹的主要原因。

研究團隊表示，微引流器由1種特殊的苯乙烯熱塑性彈性體製成，這種材料來自聚苯乙烯-聚異丁烯-聚苯乙烯（SIBS）區塊聚合物。這類聚合物因其柔韌性、生物相容性而被看重。但它對油脂具有很強的親和性，而凡士林基眼藥膏可能會滲入植入物內部。一旦發生此情況，裝置可能會膨脹，其形狀和柔韌性也會改變。

研究人員敦促臨床醫生避免讓植入微引流器的患者使用凡士林基眼藥膏，尤其是該裝置暴露於結膜外的情況下。他們建議術後考慮其他治療方案，並強調需要進一步研究，以確定即使植入物未發生破裂，腫脹是否也會影響其表現。

