自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》子宮肉癌超凶猛 醫搖頭：不要再糾結漏尿問題

2026/01/14 15:18

美迪婦產科院長蘇軒表示，子宮肉癌凶狠度直逼胰臟癌，不可輕忽；示意圖。（圖取自freepik）

美迪婦產科院長蘇軒表示，子宮肉癌凶狠度直逼胰臟癌，不可輕忽；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「你的腫瘤不是子宮肌瘤…是子宮肉癌」美迪婦產科院長蘇軒表示，病人跟先生在診間跟醫師「嚕」，能不能保住子宮。蘇軒直言：「肉癌的惡性度、凶狠度直逼胰臟癌，很容易死掉，所以需要高規格看待」。

蘇軒在臉書專頁「魔人蘇阿軒醫師」上提到，什麼都可以妥協，但癌症不會跟你妥協。病人一直怕切除子宮後，會脫垂、漏尿、臟器下垂。但當看過她的超音波後，子宮裡面的那顆瘤已經亂長成一團，完全沒有章法，「找個實習醫師來看都可以猜出這顆瘤不是善類……」。

蘇軒趁這次看診經歷，再次向病患做一次衛教宣導：
1.子宮肉癌發生率很低，但常常一開始會跟肌瘤混在一起。

2.它很難用超音波、電腦斷層、核磁共振、正子攝影等做診斷，最終都要靠切子宮。

3. 有懷疑以後不直接切子宮、只切腫瘤，常常最後會造成擴散而死。建議一開始寧可錯殺一百，直接切子宮。

他表示，當妳的子宮肌瘤短期內長得太快、內部看起來很空洞的，還有形狀開始不規則亂長。

於是，蘇軒清清喉嚨對病患說：「看起來不像肌瘤，應該是子宮肉癌，這要切子宮才有機會活」，但病患似乎對於子宮肉癌還不太清楚，一直打轉在漏尿、臟器掉下來等問題，蘇軒回答：「臟器都有韌帶連著，不會掉下來」。

蘇軒是有點傻眼，但不能罵她無如，因為她不是醫生；你不能兇她，因為她現在很焦慮；只能淡淡地一次一次好好講。不過，再怎麼講都聽不進去，病人：「可是網路上很多人都說會！醫師不切子宮只切肌瘤會怎樣？」

蘇軒直球對決：「會死掉…」當時，整個診間的氣氛馬上降到冰點，她的先生更焦慮，瞪大眼睛問：「什麼？什麼會死掉？她不就是個子宮肌瘤而已？」醫師只好再說一次，子宮肉癌就跟肺癌切肺、大腸癌切大腸一樣，「不切會怎樣？」只要再回一次：「會死掉！」

病患的老公問：「如果切完子宮發現不是癌症會怎樣？」醫師回答：「表示妳太太會活得很好……」沒想到這位先生竟說：「那子宮不就是白切了嗎……」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中