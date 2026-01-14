健康網》子宮肉癌超凶猛 醫搖頭：不要再糾結漏尿問題

美迪婦產科院長蘇軒表示，子宮肉癌凶狠度直逼胰臟癌，不可輕忽；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「你的腫瘤不是子宮肌瘤…是子宮肉癌」美迪婦產科院長蘇軒表示，病人跟先生在診間跟醫師「嚕」，能不能保住子宮。蘇軒直言：「肉癌的惡性度、凶狠度直逼胰臟癌，很容易死掉，所以需要高規格看待」。

蘇軒在臉書專頁「魔人蘇阿軒醫師」上提到，什麼都可以妥協，但癌症不會跟你妥協。病人一直怕切除子宮後，會脫垂、漏尿、臟器下垂。但當看過她的超音波後，子宮裡面的那顆瘤已經亂長成一團，完全沒有章法，「找個實習醫師來看都可以猜出這顆瘤不是善類……」。

蘇軒趁這次看診經歷，再次向病患做一次衛教宣導：

1.子宮肉癌發生率很低，但常常一開始會跟肌瘤混在一起。

2.它很難用超音波、電腦斷層、核磁共振、正子攝影等做診斷，最終都要靠切子宮。

3. 有懷疑以後不直接切子宮、只切腫瘤，常常最後會造成擴散而死。建議一開始寧可錯殺一百，直接切子宮。

他表示，當妳的子宮肌瘤短期內長得太快、內部看起來很空洞的，還有形狀開始不規則亂長。

於是，蘇軒清清喉嚨對病患說：「看起來不像肌瘤，應該是子宮肉癌，這要切子宮才有機會活」，但病患似乎對於子宮肉癌還不太清楚，一直打轉在漏尿、臟器掉下來等問題，蘇軒回答：「臟器都有韌帶連著，不會掉下來」。

蘇軒是有點傻眼，但不能罵她無如，因為她不是醫生；你不能兇她，因為她現在很焦慮；只能淡淡地一次一次好好講。不過，再怎麼講都聽不進去，病人：「可是網路上很多人都說會！醫師不切子宮只切肌瘤會怎樣？」

蘇軒直球對決：「會死掉…」當時，整個診間的氣氛馬上降到冰點，她的先生更焦慮，瞪大眼睛問：「什麼？什麼會死掉？她不就是個子宮肌瘤而已？」醫師只好再說一次，子宮肉癌就跟肺癌切肺、大腸癌切大腸一樣，「不切會怎樣？」只要再回一次：「會死掉！」

病患的老公問：「如果切完子宮發現不是癌症會怎樣？」醫師回答：「表示妳太太會活得很好……」沒想到這位先生竟說：「那子宮不就是白切了嗎……」

