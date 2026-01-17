自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》腎上腺修復有4大核心 營養師曝3到12個月關鍵期

2026/01/17 08:28

睡不飽是很典型的腎上腺疲勞，營養師林俐岑指出，在飲食上要注意4大方向，可以修復腎上腺；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡不飽是很典型的腎上腺疲勞，營養師林俐岑指出，在飲食上要注意4大方向，可以修復腎上腺；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腎上腺疲勞是可以透過飲食調理、生活作息調整來修復的，營養師林俐岑指出，核心目標是「穩定血糖」與「補充關鍵微量元素」。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，腎上腺的恢復通常需要3到12個月。最常見的腎上腺疲勞有5種：

●早起困難：早上即使睡飽仍覺得昏沉，能量在傍晚或睡前才上升。

●強烈渴望特定食物：特別想吃鹹食（因醛固酮失衡導致電解質流失）或高糖食物。

●咖啡因依賴：必須依賴大量咖啡提神，但效果遞減。

●情緒易怒與腦霧：注意力難以集中，小事也容易引發情緒波動。

●免疫力下降：反覆感冒或傷口癒合變慢。

林俐岑特別提出修復腎上腺的4大核心原則：

●不跳餐，尤其是早餐：
腎上腺疲勞者清晨皮質醇通常較低，血糖也較不穩。建議在起床後1小時內進食，避免身體因低血糖啟動「壓力代償機制」再次壓榨腎上腺。

●每餐具備「鐵三角」組合：
規律進食、採取低 GI 飲食：減少精製糖及過多精製澱粉，也應該避免長時間斷食，以免血糖波動引發皮質醇激增，確保每餐有優質蛋白質、纖維與好油脂。

●補充電解質：
早晨起來可以喝一杯溫水（加一點海鹽），有助於支撐血壓與平衡礦物質。

●限制刺激物：
暫停或減少咖啡因，咖啡因會強迫腎上腺「加班」，導致後續崩潰更嚴重。

