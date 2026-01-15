自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》水果越甜會越來越胖？ 營養師：關鍵不在甜

2026/01/15 07:21

水果怎麼吃？營養師陳怡婷認為，攝取量比選擇甜度低/GI低的水果更重要；示意圖。（圖取自freepik）

水果怎麼吃？營養師陳怡婷認為，攝取量比選擇甜度低/GI低的水果更重要；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的水果甜度很多都爆表。買水果的人也常以「甜不甜」做為選擇水果的入門標準。營養師陳怡婷指出，水果的甜度≠醣量的高低。

陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享，水果的甜味來自於「果糖、蔗糖及葡萄糖」，其中「果糖」給人的甜味最強烈，但很甜的水果不代表熱量或醣量最高。她再次更正大家迷思，不甜的水果、低GI（升糖指數）的水果就可以吃比較多？這是不行的！

「GI」通常指升糖指數（Glycemic Index），是一個衡量食物中的碳水化合物被消化、吸收並引起血糖上升速度的指標，高GI食物會讓血糖快速升高，低GI食物則較平緩，有助於血糖控制、增加飽足感，對減重和預防糖尿病、心血管疾病有益，通常將GI值<55定義為低GI、>70定義為高GI。

（取自陳怡婷臉書）

（取自陳怡婷臉書）

陳怡婷整理GI的分類：
●低GI<55（血糖波動小）
櫻桃、葡萄柚、蘋果、柳橙、奇異果。

●中GI55-70（血糖波動中等）
草莓、李子、桃子、芒果、鳳梨、木瓜。

●高GI>70（血糖波動大）
熟香蕉、西瓜、荔枝、龍眼、果汁。

陳怡婷指出，在眾多水果中，每100公克的水果，芭樂醣分比西瓜多，梨子比鳳梨、芒果、椪柑醣分多。她建議，水果攝取量比選擇甜度低／GI低的水果更重要，更不建議換成果汁或果乾。至於一天的攝取量為 2-4份（1份＝1拳頭＝飯碗8分滿碗）。

「醣分」指的是碳水化合物，為人體最主要的能量來源。至於「糖」是指甜味的單糖（如葡萄糖、果糖）或雙糖（如砂糖、蔗糖），通常攝取過多會導致血糖快速飆升。

