健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

日本蜱蟲病創新高！疾管署曝國內情形 示警赴日旅遊風險

2026/01/13 15:35

疾管署副署長林明誠（中）提醒，赴日本旅遊從事戶外活動應防範蜱蟲叮咬。（記者侯家瑜攝）

疾管署副署長林明誠（中）提醒，赴日本旅遊從事戶外活動應防範蜱蟲叮咬。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕日本蜱蟲病病例創新高，根據日本《NHK》報導，去（2025）年因蜱蟲感染，通報病例已達191例，創下歷史新高，國人赴日旅遊恐暴露風險。疾管署提醒，雖然國內目前未出現日本所通報的「蜱蟲傳播重症熱性血小板減少症候群」（SFTS）病例，但隨著國人頻繁前往日本旅遊、賞櫻與戶外活動增加，仍應提高警覺，避免在草叢、山林等環境遭蜱蟲叮咬。

SFTS主要是經由蜱蟲叮咬感染，患者發病後第一週多數有發燒、血小板及白血球減少等特徵，亦可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大等症狀，並會有出血傾向；發病後第二週可能導致肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常，第三週多數患者走向復原病程，少數重症患者則可能死亡，致死率約5~15%。

蜱蟲主要棲息於草叢、山林與野外環境，國人在日本若從事登山、露營、健行或農村旅遊活動，應穿著長袖、長褲，避免皮膚直接暴露，返程後也應檢查衣物與身體是否有蜱蟲附著。

目前除中國外，南韓及日本亦有SFTS確定病例，且中國及南韓均曾報導醫護人員於照顧病患時，因未採行正確的防護措施及未穿著、配戴適當防護裝備，直接接觸急性期或死亡病患之血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件。此外，從中國、日本、南韓等流行病學資料顯示，罹病者多為從事農作工作或年老族群。

疾管署副署長林明誠指出，日本近年SFTS病例數偏高，但該疾病在當地並非新興傳染病，幾乎每年都有零星個案通報；目前國內尚未監測到SFTS病例。國際疫情方面，中國北方部分省分也曾通報相關病例，顯示該類蜱蟲傳播疾病在東亞地區仍持續存在。

至於國內情況，林明誠表示，民眾較常見且需要注意的是恙蟲病，同樣與野外活動及草叢環境有關。他提醒民眾無論在國內或國外旅遊，只要進入草叢、郊區或農地活動，都應落實防蚊蟲措施，降低被叮咬風險。

日本蜱蟲病病例創新高，疾管署呼籲在前往山林時，慎防蜱蟲。（疾管署提供）

日本蜱蟲病病例創新高，疾管署呼籲在前往山林時，慎防蜱蟲。（疾管署提供）

