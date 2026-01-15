自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》快樂斷線元凶 營養學博士：精準飲控吃對了才開心

2026/01/15 14:01

營養學博士吳映蓉建議多攝取精準纖維，水果類首選蘋果、柑橘，有助於我們快樂起來；示意圖。（圖取自freepik）

營養學博士吳映蓉建議多攝取精準纖維，水果類首選蘋果、柑橘，有助於我們快樂起來；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家一直在追求蛋白質的攝取，包括剛出爐的《美國飲食指南》，營養學博士吳映蓉親揭「腦腸熱線」的斷訊危機─纖維不足可能讓我們憂鬱！

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」指出，若是你發現補充了蛋白質，卻還是感到腦袋霧霧、心情鬱卒，甚至焦慮不安，重新檢視自己的膳食纖維補充有沒有到位。

她表示，從源頭思考起，身體90%以上的快樂荷爾蒙─血清素（Serotonin），其實是在腸道製造的。也就是要從蛋白質+纖維下手。一旦腸道血清素製造出來，就會活化旁邊迷走神經末梢，透過迷走神經傳遞到腦幹的孤束核（NTS），最後影響大腦調節情緒的系統。她剖析其中原理：

●蛋白質如同原料：提供色胺酸（Tryptophan），這就像是蓋房子的「磚塊」。

●纖維如啟動器：腸道好菌吃掉纖維後產生短鏈脂肪酸（SCFA）。這些 SCFA 會活化一個關鍵受體（GPR43），按下快樂工廠的「電源開關」，啟動色胺酸羥化酶 1（TPH1），合成血清素。

吳映蓉引述最新的期刊研究。她表示，許多長新冠患者持續焦慮或腦霧，正是因為迷走神經活性降低與血清素傳導受損高度相關。因此，她鼓吹要攝取「精準纖維」：

●抗性澱粉：如冰凍過後的黑米、糙米、馬鈴薯等。
●β-葡聚醣：如燕麥、木耳、香菇等。
●果膠：如蘋果、柑橘等。

吳映蓉提醒，蛋白質是原料不能沒有或不足，但纖維才是維持電力與通訊的關鍵。用膳食纖維把腸道好菌餵飽，才能有力氣產生短鏈脂肪酸（SCFA），SCFA才會去啟動製造快樂荷爾蒙─血清素的開關，血清素才會在腸道中，幫我們按響通往大腦的快樂門鈴喔！

