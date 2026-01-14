自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》營養素「暖心7寶」營養師：從內而外暖起來

2026/01/14 08:26

營養師陳珮淳表示，薑中的薑辣素可刺激血液循環、增加末梢血流。示意圖。（資料照）

營養師陳珮淳表示，薑中的薑辣素可刺激血液循環、增加末梢血流。示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「為什麼冬天怎麼穿，都不暖？」營養師陳珮淳表示，冬天怕冷，常常不是「衣服不夠」，而是身體在省電。

營養師陳珮淳在臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」表示，影響身體感受暖意的原因有：血管收縮保暖（循環變慢）、神經反應慢半拍（調節跟不上）、冬天容易默默缺水（血流更卡）。於是你就會出現：手腳冰冷、怎麼穿都不暖、越冷越累、有時站起來還會暈。所以「暖起來」要做兩件事：讓身體有發熱材料；讓血管與神經的調節反應順。這不是你體質差，而是你的身體正在用最低耗能撐過冬天。

暖心營養素7寶 把身體從裡面暖起來

1.薑辣素：啟動身體的「點火開關」

薑中的薑辣素可刺激血液循環、增加末梢血流，暖不是錯覺，是血真的流過來了。來源：生薑、薑茶、薑湯。適合手腳冰冷、早上很難暖起來的人。

2.辣椒素：身體的「燃燒引擎」

辣椒素能刺激交感神經、短暫提升產熱反應，是一種「代謝被叫醒」的感覺。來源：辣椒、辣椒粉、微辣料理。腸胃敏感者請小量嘗試、避免空腹。

3.肉桂＋黑胡椒：循環加速器

肉桂促進循環、幫助血糖穩定；黑胡椒溫和刺激血流、暖感持久。來源：肉桂粉、肉桂茶、黑胡椒調味。適合怕冷，又容易累的人。

4.碘＋鎂＋鐵：體溫調節幕後功臣

這組是「暖不起來的人最容易缺的組合」：

●碘：代謝與體溫調節（海藻、海帶）

●鎂：神經與血管放鬆（深綠色蔬菜、堅果）

●鐵：把熱送到末梢（紅肉、豆類、綠花椰菜）

少任何一個，熱都會卡在半路。女性、外食族、壓力大族群特別要注意。

5.蛋白質＋好脂肪：身體的「暖氣材料」

蛋白質本身產熱，脂肪提供隔熱與續航力。來源：蛋、魚、雞肉、豆製品、酪梨、橄欖油。早餐有蛋白質的人，冬天真的比較不冷。

6.複合碳水：穩定供熱的續航電池

消化慢、能量穩定，不會忽冷忽熱。來源：地瓜、南瓜、糙米、全穀類。一冷就沒精神的人很適合。

7.草本茶：溫暖＋補水的雙重角色

溫熱刺激＋補水，讓血液流得動。建議：薑茶、草本茶（如桂圓紅棗茶、薑黃茶）、溫熱湯品。取代冰飲，就是暖身的第一步。

