健康網》頭悶眼脹、肩頸痠怎麼辦？ 中醫推1工具放鬆3關鍵

中醫師王大元指出，肩頸僵硬、眼睛疲勞善用按摩梳，搭配正確力道與穴位操作，在家也能放鬆頭皮、眼周與肩頸；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長時間滑手機、盯螢幕，不少人常覺得頭悶、眼睛脹、肩頸緊到不行，第一時間往往先貼痠痛貼或擦藥膏緩解不適。對此，中醫師王大元指出，其實善用頭皮按摩工具，如檀木按摩梳，搭配正確力道與穴位操作，日常也能在家放鬆頭皮、眼周與肩頸，對久用眼族群特別有感。不過他也提醒，若不適持續未改善，仍應尋求專業醫師評估與治療。

按摩梳3部位放鬆法

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文分享，想促進頭皮血液循環、舒緩眼睛疲勞與肩頸緊繃，使用按摩梳時可掌握以下原則，有助緩解頭悶、眼壓與頭痛等不適：

請繼續往下閱讀...

●頭皮梳理

檀木按摩梳可由前額梳向頭頂、後腦，再延伸至頸部，力道以輕柔為主、節奏放慢，至頭皮微微發熱即可。建議每天早晚各一次，有助疏通督脈與膀胱經，促進頭部血液循環，緩解用眼過度與頭皮脹痛。

●眼周經絡按摩

可使用較鈍的梳柄端，在眼眶骨周圍操作，避免直接按壓眼球。眉毛上方可由眉頭推向眉尾，從攢竹、魚腰到絲竹空穴，有助緩解乾眼與視疲勞；眼眶下緣沿骨緣輕滑，按壓承泣與四白穴，可改善眼睛酸脹乾澀；太陽穴則可用梳齒側面輕按3-5秒，幫助放鬆眼壓與頭部緊繃感。

●後頸與肩頸放鬆

由後頸部風池穴向下梳至肩膀外側，將頭部與肩頸累積的壓力往下引，每次約1-2分鐘。中醫認為後頸是眼部循環的重要交會點，疏通後有助改善眼睛乾澀、眼壓高與頭痛等問題。

王大元推薦，長時間看螢幕、開車後，或熬夜唸書導致的眼睛乾澀模糊、頭部脹痛與高眼壓，都適合搭配按摩梳作為日常保養工具。不過，他也提醒，按摩梳屬於日常保健，若身體不適未改善且持續，仍應盡早就醫評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法