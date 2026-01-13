5旬闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是晚上磨牙惹禍

楊晉瑜醫師提醒，治療磨牙首要目標是降低牙齒承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名50歲老闆娘因做生意壓力大造成內分泌失調，且每晚嚴重磨牙干擾到先生睡眠，近日刷牙發現牙齒變敏感，照鏡子赫然發現牙齦萎縮、牙縫變大，趕緊到牙科求診，才發現磨牙竟是牙齦萎縮的隱形推手，所幸醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況總算穩定下來。

亞洲大學附屬醫院牙科醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時發現牙齒變長、牙齦萎縮越來越明顯，刷牙還出現酸軟不適，原以為只是敏感性牙齒或是牙周病，卻不知可能與長期磨牙密切相關，尤其磨牙不只傷害牙齒表面，更可能影響牙周組織，導致牙齦萎縮、牙齒外觀改變，影響整體口腔健康。

楊晉瑜指出，磨牙是一種常見卻又容易被忽略的問題，當上下排牙齒長時間反覆摩擦、緊咬，牙齒與牙周組織承受的力量，會遠高於正常進食時的負荷，長期累積下來，便成為牙齦退縮的隱形推手。

此外，磨牙多半發生在無意識狀態，牙齒長時間承受過度壓迫，會使牙周韌帶反覆受損，局部血液循環變差，進而引發慢性發炎反應，一旦牙周組織無法承受這種壓力時，齒槽骨便會開始出現吸收現象，成為牙齦退縮的重要關鍵。

楊晉瑜提醒，治療磨牙首要目標就是降低牙齒所承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦，分散咬合壓力，讓牙周組織在睡眠期間獲得休息，同時建立正確潔牙習慣，選擇刷毛柔軟的牙刷，避免過度用力刷牙，以免對牙齦造成二次傷害，萬一牙齦萎縮已較為明顯，則可安排牙周治療，包括牙肉移植等手術，改善牙根裸露與牙齒敏感問題。

楊晉瑜呼籲，改善睡眠品質、調適學習壓力、減少咖啡因與酒精攝取等，都會有助於降低夜間磨牙的發生機率，也建議定期安排牙科檢查，及早發現牙齒磨耗、咬合異常或牙齦退縮的初期變化，及時接受治療。

楊晉瑜醫師提醒，治療磨牙首要目標是降低牙齒承受的異常咬合力量，建議患者可配戴夜間咬合板，避免牙齒直接摩擦。（記者陳建志攝）

