大年初二遇「雨水」 中醫師教養生3原則：護陽氣、養脾胃、防寒防濕

今年大年初二迎來24節氣中的「雨水」，中醫師提醒，春節養生可掌握「護陽氣、養脾胃、防濕防寒」三大原則。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年大年初二迎來24節氣中的「雨水」，若再加上過年作息大亂、飲食油膩，不少人容易出現疲倦、腸胃不適、手腳冰冷等狀況。中醫師提醒，春節養生可掌握「護陽氣、養脾胃、防濕防寒」三大原則，才能順順過年、元氣迎新。

信義馬光中醫診所中醫師林怡嫣指出，今年春節落在「雨水」前後，天氣型態偏向濕冷，民眾在年節調養上更要留意保暖與作息調整，在「護陽氣」方面，春天本是陽氣升發的季節，但過年常見的守歲、熬夜、連續打麻將，其實都會消耗陽氣，重點不是完全禁止娛樂，而是「剛剛好就好」，讓身體放鬆，而不是放縱；若前一晚熬夜，她建議可在隔天中午11點到1點之間小睡15到30分鐘，利用中醫所說的「子午覺」補回精神，但不宜睡太久，以免影響晚上的睡眠。

請繼續往下閱讀...

至於「養脾胃」，林怡嫣提醒，春節期間大魚大肉最傷脾胃，覺得飽了就要停，避免一邊聊天一邊不知不覺吃過量，飯後可多站起來走走幫助消化。零嘴選擇上，堅果雖健康但油脂高，建議一小把即可，也可搭配山楂、烏梅汁等，幫助消脂、平衡油膩。她也提到，橘子盛產季節可將橘子稍微烤過再吃，烤過能去寒性，更適合濕冷時節食用。

在「防濕防寒」方面，林怡嫣指出，穿短裙、露肩衣服出門時，可在丹田或腰部貼暖暖包加強保暖；家中長輩因循環較差，外出時要特別注意手腳是否冰冷，適時加圍巾、穿厚襪，避免寒氣入侵。她也引用《黃帝內經》「春三月，披髮緩形，廣步於庭」說明，春天養生重點在於舒展、放鬆、緩慢活動，不適合激烈運動或爆汗訓練，建議以散步、伸展、拉筋等溫和運動為主，讓氣血自然流動。

林怡嫣強調，春節養生不在於「什麼都不能做」，而是吃得剛好、玩得適度、動得溫和、暖得確實，掌握護陽氣、養脾胃、防濕防寒三原則，就能讓身體平穩過年、元氣迎接新的一年。

