健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫情回升！疾管署估「這時間」進入流行期 春節前後恐達高峰

2026/01/13 15:00

國內流感疫情回升，疾管署副署長林明誠（左二）預估春節前後達高峰。（記者侯家瑜攝）

國內流感疫情回升，疾管署副署長林明誠（左二）預估春節前後達高峰。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內流感疫情持續升溫，上週新增3例死亡、23例重症，疾管署預估1月下旬將進入流行期，農曆春節前後恐達高峰。連續多日低溫推升疫情，類流感門急診就診人次較前一週上升近1成、逼近9萬人次，除0至4歲族群下降外，其餘年齡層皆上升，其中65歲以上長者增幅達16.7％最高。

疾管署疫情辦公室主任郭宏偉指出，全球流感活動度明顯上升，鄰近國家日本、韓國近3週雖呈下降趨勢，但仍處於流行期；西亞、東南亞、歐洲、北非、北美、中美洲及加勒比海地區，流感陽性率偏高，疫情仍在上升。目前全球主要流行型別為A型H3N2，南美洲則以A型H1N1為主。而國內疫情同步升溫。2026年第1週，類流感門急診就診人次達91,842人次，與前一週持平，但急診就診占比上升至9.7%，已逼近11%的流行閾值。社區流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，其中A型H3N2占83.2%。

上週新增23例流感併發重症及3例死亡。本流感季累計441例重症、86例死亡。分析顯示，重症病例以65歲以上長者為主，占64%，另有83%具慢性病史，包括高血壓、糖尿病、心血管疾病等；其中高達88%未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青分析其中1例死亡個案，為北部60多歲男性，患有高血壓、糖尿病、高血脂及B型肝炎帶原，未接種本季流感疫苗。12月上旬出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，確診A型流感後服用抗病毒藥物，但病況惡化，併發肺炎、肝硬化及急性呼吸窘迫，住院約4週後不治。

另一例重症為北部30多歲男性，雖年輕但有肥胖（BMI超過35）與高血壓病史，同樣未接種流感疫苗。初期誤認為感冒，後續惡化為雙側肺炎、呼吸衰竭及敗血症，目前仍在加護病房治療中，病況逐漸穩定。

林詠青強調，流感不分年齡，具慢性病、肥胖或其他潛在疾病者，都是公費疫苗接種對象，應把握仍有疫苗的時機接種。疾管署副署長林明誠提醒，流感疫情有回升的趨勢，目前正值呼吸道傳染病好發季節，加上尾牙聚餐、農曆春節返鄉與國內外旅遊頻繁，病毒傳播風險明顯升高。他預估1月下旬、大約再過2週後，就會進入流行期，春節前後達疫情高峰，高風險族群須特別留意。林口長庚紀念醫院副院長邱政洵也說，近期因流感而進急診的病人確實比前幾週還多。

林明誠呼籲，近期氣溫下降，符合資格民眾應儘速接種公費流感及新冠疫苗，及早建立保護力。截至1月12日，公費流感疫苗累計接種約664.8萬人次，全國仍剩約17.9萬劑，尚未用罄。

林詠青表示，自1月1日起，公費新冠疫苗已擴大提供全國滿6個月以上、尚未接種者接種，期限至2月28日止。目前提供的莫德納LP.8.1及Novavax JN.1疫苗，對主流變異株皆具保護效果。截至目前，新冠疫苗累計接種約159.8萬人次，其中Novavax疫苗約4.1萬人次。

