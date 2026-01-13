自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

這顆藥會監視你！忘吃藥無所遁形 MIT黑科技專治「金魚腦」病患

2026/01/13 14:36

麻省理工學院（MIT）研發代號為「SAFARI」的智慧膠囊。右圖可見內部捲曲的微型天線，左圖為塗層成品；一旦吞下肚，它就會發送無線訊號向醫生「打卡」回報。（圖取自MIT研究團隊）

麻省理工學院（MIT）研發代號為「SAFARI」的智慧膠囊。右圖可見內部捲曲的微型天線，左圖為塗層成品；一旦吞下肚，它就會發送無線訊號向醫生「打卡」回報。（圖取自MIT研究團隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你是否常忘記吃藥，或者曾對醫生謊稱「我有按時服藥」？未來這招恐怕行不通了。據《紐約郵報》報導，麻省理工學院（MIT）科學家研發出一種革命性的「智慧藥丸」，它能在被吞下肚的瞬間，自動向外部裝置發送無線訊號，讓醫生準確掌握病患是否乖乖吃藥。

這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）的研究，旨在解決全球醫療界的頭痛難題：服藥依從性差。在美國，約半數慢性病患者未按醫囑服藥，每年導致12.5萬人死亡及數千億美元的醫療浪費。

MIT團隊開發的這款膠囊，內建了一種由鋅與纖維素製成的可生物降解天線。當藥丸進入胃部，胃酸會溶解外層包覆，釋放藥物的同時也觸發天線發送無線射頻（RF）訊號。醫生或照護者能透過穿戴式裝置接收訊號，確認「藥已下肚」。

不怕傷身 天線可被消化排出

這顆「間諜藥丸」安全嗎？研究資深作者、MIT副教授崔佛索（Giovanni Traverso）解釋，除了微小的RF晶片（約0.4毫米）會隨糞便排出外，其餘組件大多會在消化道中安全分解。這解決了過去類似技術因組件無法消化而阻塞腸道的風險。

目前該技術已在豬隻實驗中證實有效，訊號可穿透體內組織傳輸至約60公分外的接收器。雖然這款高科技藥丸成本較高，可能無法普及於感冒藥等普通處方，但對於器官移植抗排斥藥、愛滋病或結核病等「漏吃一顆就可能致命」的高風險療程，將是救命神器。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中