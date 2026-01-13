限制級
這顆藥會監視你！忘吃藥無所遁形 MIT黑科技專治「金魚腦」病患
〔編譯陳成良／綜合報導〕你是否常忘記吃藥，或者曾對醫生謊稱「我有按時服藥」？未來這招恐怕行不通了。據《紐約郵報》報導，麻省理工學院（MIT）科學家研發出一種革命性的「智慧藥丸」，它能在被吞下肚的瞬間，自動向外部裝置發送無線訊號，讓醫生準確掌握病患是否乖乖吃藥。
這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）的研究，旨在解決全球醫療界的頭痛難題：服藥依從性差。在美國，約半數慢性病患者未按醫囑服藥，每年導致12.5萬人死亡及數千億美元的醫療浪費。
MIT團隊開發的這款膠囊，內建了一種由鋅與纖維素製成的可生物降解天線。當藥丸進入胃部，胃酸會溶解外層包覆，釋放藥物的同時也觸發天線發送無線射頻（RF）訊號。醫生或照護者能透過穿戴式裝置接收訊號，確認「藥已下肚」。
不怕傷身 天線可被消化排出
這顆「間諜藥丸」安全嗎？研究資深作者、MIT副教授崔佛索（Giovanni Traverso）解釋，除了微小的RF晶片（約0.4毫米）會隨糞便排出外，其餘組件大多會在消化道中安全分解。這解決了過去類似技術因組件無法消化而阻塞腸道的風險。
目前該技術已在豬隻實驗中證實有效，訊號可穿透體內組織傳輸至約60公分外的接收器。雖然這款高科技藥丸成本較高，可能無法普及於感冒藥等普通處方，但對於器官移植抗排斥藥、愛滋病或結核病等「漏吃一顆就可能致命」的高風險療程，將是救命神器。
