自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》成年長痘不是「沒保養」 百萬網紅醫點名這種飲食

2026/01/14 06:18

百萬網紅醫德瑞醫師提醒，成人痤瘡並不單純是保養沒做好，真正的關鍵往往與生活型態與飲食有關，尤其是高升糖飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

百萬網紅醫德瑞醫師提醒，成人痤瘡並不單純是保養沒做好，真正的關鍵往往與生活型態與飲食有關，尤其是高升糖飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕明明已經過了青春期，臉上卻還是反覆冒出痘痘，甚至集中在下巴、顎線等下半臉部位，讓不少成年人感到困擾。美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞．蘇亞雷斯，Andrea Suarez）提醒，成人痤瘡並不單純是保養沒做好，真正的關鍵往往與生活型態與飲食有關，尤其是高升糖飲食。

德瑞醫師是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她在社群平台分享的「痘痘不只青春期？皮膚科醫師揭現代痤瘡成因」指出，所謂「成人痤瘡」，是指痘痘持續到青少年時期之後，或在20、30歲甚至40歲才首次出現的情況，在女性身上尤為常見，且多半較為發炎、頑固，常集中在顎線、下巴與口周。

許多人會將成人痘歸咎於「荷爾蒙失調」，但德瑞醫師說明，所有痤瘡本質上都受到荷爾蒙影響，因為荷爾蒙會刺激皮脂腺分泌油脂。即使抽血檢查顯示荷爾蒙數值正常，皮膚仍可能對這些「正常濃度的荷爾蒙」特別敏感，進而誘發痘痘。

此外，月經週期、懷孕、更年期，以及避孕藥的使用或停用，都可能造成荷爾蒙波動，成為成人痤瘡反覆發作的誘因。

高升糖飲食是關鍵　甜食、精製澱粉恐助長發炎

德瑞醫師特別點名，高升糖負荷的飲食模式，是現代成人痤瘡的重要推手，像是含糖飲料、精緻甜點、白麵包、精製糖類與纖維不足的果汁，容易造成血糖快速上升，進而刺激胰島素與胰島素樣生長因子（IGF-1）分泌。

這些變化不僅會促進皮脂分泌，還會加重體內發炎反應，使痘痘更容易形成且不易消退。德瑞醫師指出，現代人「隨時吃零食」的飲食文化，與過去以正餐為主的飲食型態相比，更容易攝取過量精製糖分，長期下來對皮膚健康相當不利。

德瑞醫師提醒，精緻甜點容易造成血糖快速上升，進而刺激胰島素與胰島素樣生長因子（IGF-1）及皮脂分泌，還會加重體內發炎反應，使痘痘更容易形成且不易消退；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

德瑞醫師提醒，精緻甜點容易造成血糖快速上升，進而刺激胰島素與胰島素樣生長因子（IGF-1）及皮脂分泌，還會加重體內發炎反應，使痘痘更容易形成且不易消退；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

肥胖與慢性發炎　讓成人痘更難纏

除了飲食內容，體重與發炎狀態也與成人痤瘡密切相關。德瑞醫師表示，肥胖本身就是一種慢性發炎狀態，過多的脂肪組織會影響荷爾蒙與胰島素代謝，進一步推升痘痘風險。

不少人從青少年甚至兒童時期就開始面臨體重過重問題，等於在成長關鍵期長期暴露於高荷爾蒙與高發炎環境中，為成年後的頑固痤瘡埋下伏筆。

產品用太多也可能出問題　破壞皮膚微生態

在保養方面，德瑞醫師也提醒，問題不一定出在「沒保養」，有時反而是「用太多」。雖然目前沒有明確證據顯示護膚品會直接堵塞毛孔，但過度堆疊產品，可能破壞皮膚屏障與微生態平衡，讓皮膚更容易發炎、長痘。

成人痘不是清潔不夠　多數都能改善

德瑞醫師強調，成人痤瘡是飲食、壓力、體重、環境與荷爾蒙等多重因素交織的結果，長痘痘不代表個人衛生不佳，也不等於不健康。好消息是，透過調整飲食型態、改善生活習慣，並在必要時尋求皮膚科醫師的個人化治療，大多數成人痤瘡都能獲得改善。

她提醒，與其一味更換保養品，不如從「吃進去的東西」與整體生活方式開始檢視，才是真正解決成人痘問題的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中