健康網》成年長痘不是「沒保養」 百萬網紅醫點名這種飲食

百萬網紅醫德瑞醫師提醒，成人痤瘡並不單純是保養沒做好，真正的關鍵往往與生活型態與飲食有關，尤其是高升糖飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕明明已經過了青春期，臉上卻還是反覆冒出痘痘，甚至集中在下巴、顎線等下半臉部位，讓不少成年人感到困擾。美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞．蘇亞雷斯，Andrea Suarez）提醒，成人痤瘡並不單純是保養沒做好，真正的關鍵往往與生活型態與飲食有關，尤其是高升糖飲食。

德瑞醫師是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她在社群平台分享的「痘痘不只青春期？皮膚科醫師揭現代痤瘡成因」指出，所謂「成人痤瘡」，是指痘痘持續到青少年時期之後，或在20、30歲甚至40歲才首次出現的情況，在女性身上尤為常見，且多半較為發炎、頑固，常集中在顎線、下巴與口周。

請繼續往下閱讀...

許多人會將成人痘歸咎於「荷爾蒙失調」，但德瑞醫師說明，所有痤瘡本質上都受到荷爾蒙影響，因為荷爾蒙會刺激皮脂腺分泌油脂。即使抽血檢查顯示荷爾蒙數值正常，皮膚仍可能對這些「正常濃度的荷爾蒙」特別敏感，進而誘發痘痘。

此外，月經週期、懷孕、更年期，以及避孕藥的使用或停用，都可能造成荷爾蒙波動，成為成人痤瘡反覆發作的誘因。

高升糖飲食是關鍵 甜食、精製澱粉恐助長發炎

德瑞醫師特別點名，高升糖負荷的飲食模式，是現代成人痤瘡的重要推手，像是含糖飲料、精緻甜點、白麵包、精製糖類與纖維不足的果汁，容易造成血糖快速上升，進而刺激胰島素與胰島素樣生長因子（IGF-1）分泌。

這些變化不僅會促進皮脂分泌，還會加重體內發炎反應，使痘痘更容易形成且不易消退。德瑞醫師指出，現代人「隨時吃零食」的飲食文化，與過去以正餐為主的飲食型態相比，更容易攝取過量精製糖分，長期下來對皮膚健康相當不利。

德瑞醫師提醒，精緻甜點容易造成血糖快速上升，進而刺激胰島素與胰島素樣生長因子（IGF-1）及皮脂分泌，還會加重體內發炎反應，使痘痘更容易形成且不易消退；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

肥胖與慢性發炎 讓成人痘更難纏

除了飲食內容，體重與發炎狀態也與成人痤瘡密切相關。德瑞醫師表示，肥胖本身就是一種慢性發炎狀態，過多的脂肪組織會影響荷爾蒙與胰島素代謝，進一步推升痘痘風險。

不少人從青少年甚至兒童時期就開始面臨體重過重問題，等於在成長關鍵期長期暴露於高荷爾蒙與高發炎環境中，為成年後的頑固痤瘡埋下伏筆。

產品用太多也可能出問題 破壞皮膚微生態

在保養方面，德瑞醫師也提醒，問題不一定出在「沒保養」，有時反而是「用太多」。雖然目前沒有明確證據顯示護膚品會直接堵塞毛孔，但過度堆疊產品，可能破壞皮膚屏障與微生態平衡，讓皮膚更容易發炎、長痘。

成人痘不是清潔不夠 多數都能改善

德瑞醫師強調，成人痤瘡是飲食、壓力、體重、環境與荷爾蒙等多重因素交織的結果，長痘痘不代表個人衛生不佳，也不等於不健康。好消息是，透過調整飲食型態、改善生活習慣，並在必要時尋求皮膚科醫師的個人化治療，大多數成人痤瘡都能獲得改善。

她提醒，與其一味更換保養品，不如從「吃進去的東西」與整體生活方式開始檢視，才是真正解決成人痘問題的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法