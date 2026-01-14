健康網》冬季年長男性泌尿好困擾 醫授攝護腺4大自保法

專家表示，久坐讓骨盆腔循環變差，攝護腺壓力變大，尤其是每日久坐超過10小時，每1-2小時起身做點簡單運動可改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天氣溫變冷成了中高齡男性的惡夢，容易讓攝護腺症狀加重。泌尿科醫師張英傑指出，冬天對有攝護腺症狀中高齡男性來說極不友善，要及早注意，避免惡化成急性尿滯留或攝護腺發炎，想要避免困擾，不妨從4個冬天必做的保養動作做起。

為了讓中高齡男性能安度漫長的冬天，張英傑在臉書專頁上分享4個冬天必做的保養動作：

請繼續往下閱讀...

●避免久坐最重要

冬天容易懶、窩在沙發，但久坐讓骨盆腔循環變差，攝護腺壓力變大，尤其是每日久坐超過10小時，容易引起排尿不順暢或排尿疼痛的症狀。

建議：每1-2小時就可以起身做點簡單運動，如伸展、超慢跑、深蹲，讓血流保持暢通。

●喝水要喝對時間

冬天不常口渴，還是建議每天至少喝足1500–2000cc的水分，而且根據研究多喝溫水，比起冰水以及咖啡因與酒精飲料，比較不會引發膀胱逼尿肌反射（頻尿）。

建議：睡前2-3小時內避免過量的液體攝取，避免夜尿次數增加。

●吃對食物幫保養

冬天可以多吃「茄紅素」、「抗氧化物質」與「鋅」豐富的食物，如番茄、南瓜子、花椰菜、鮭魚。

建議：避免高油高糖與太多刺激辛辣的食物，才不會讓攝護腺「火上加火」。

●保健食品別亂吃

維生素E（特別是α-生育酚）已被證實，長期服用會增加攝護腺癌的風險，對於攝護腺肥大症狀並沒有明顯助益，因此不建議用來預防或改善攝護腺疾病。

臨床上證實有好處的保健品則是維生素D、茄紅素、南瓜籽油等，L-肉鹼合併輔酶Q10有研究說可以緩解增長的速度，最好仍先詢問醫師意見。

張英傑總結，別等症狀變嚴重才處理，冬天就是男性保養的好時機，一起顧好攝護腺，顧好生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法