健康網》咖啡不只能提神！ 研究揭還能抗癌、控血糖

食農專家韋恩表示，研究發現，咖啡除具抗癌潛力，其中所含的二萜類化合物，對於調節血糖也具正向影響；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人每天早上習慣喝1杯咖啡，只是為了提神或護肝，但其實咖啡可能還有更多被低估的健康效益。對此，食農專家韋恩表示，近年研究除顯示咖啡具有抗癌潛力，也發現咖啡中所含的3種咖啡二萜類化合物，能夠抑制澱粉分解與吸收。此外，實驗中這3種新鑑定的咖啡二萜，對於影響血糖上升與否的α葡萄糖苷酶酵素具有強烈抑制作用，部分活性甚至優於臨床常用藥物，顯示對於調節血糖具有正向影響。

3種咖啡二萜類化合物助控糖

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，有人喝咖啡是為了提神或當成溫和瀉藥，甚至還有人以咖啡灌腸。現在，咖啡又多了一個讓科學家認真研究的作用—控制血糖。據國外研究發現，咖啡中存在3種咖啡二萜類化合物，對於抑制澱粉分解與吸收具有效益，其作用機轉與多種第二型糖尿病常用藥物相同。這也為過去多項研究中發現，長期喝咖啡與較佳血糖控制相關，提供了一個合理的生化解釋。

在咖啡眾多成分中，咖啡二萜是一群極具代表性的脂溶性活性物質，且有約99%以上是以二萜酯的形式存於咖啡油之中。韋恩指出，不同咖啡品種中，咖啡二萜類化合物的含量差異顯著，舉例來說，阿拉比卡咖啡一般含有較高水平的咖啡醇，相比之下，羅布斯塔咖啡的含量較低。

咖啡醇與咖啡豆醇具抗癌潛力

其實，咖啡二萜的相關研究並非新穎。韋恩說，早在1932年，科學家就已在咖啡豆中鑑定出咖啡豆醇（kahweol）；至今已有逾70種咖啡二萜及其衍生結構出現於文獻中。尤其近年研究顯示，咖啡醇與咖啡豆醇不僅具有抗癌潛力，也可能透過刺激胰島素分泌、提升細胞對葡萄糖的攝取，對血糖調節產生正向影響。

韋恩表示，由於烘焙咖啡豆本身是一個極為複雜的化學系統，科學界一直懷疑其中仍藏有尚未被完整辨識的活性分子。最新研究透過結合核磁共振與液相層析串聯質譜的方式，成功從阿拉比卡咖啡豆中分離出3種具有α葡萄糖苷酶抑制能力的咖啡二萜酯。

α葡萄糖苷酶是消化過程中負責分解碳水化合物的關鍵酵素，直接影響血糖上升速度，減少糖分的攝取，因此，也是多種降血糖藥物的主要作用標的。研究發現，這3種新鑑定的咖啡二萜對該酵素具有強烈抑制效果，部分活性甚至優於臨床常用藥物。

