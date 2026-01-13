自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》6旬婦2公分長魚刺卡食道 醫籲救命別做「這事」

2026/01/13 13:37

6旬歲婦因2公分長的魚刺卡在食道，醫師以硬式食道鏡成功取出魚刺。（圖取自醫師張家豪臉書）

6旬歲婦因2公分長的魚刺卡在食道，醫師以硬式食道鏡成功取出魚刺。（圖取自醫師張家豪臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕一位60多歲婦人因2公分長的魚刺卡在食道，緊急送急診安排胃鏡卻因魚刺過大無法順利移除，讓家屬急壞了，最後藉由全身麻醉的硬式食道鏡，再藉由長長的異物鉗深入鐵管內夾出魚刺。羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪警告，若魚刺穿破食道並刺入緊鄰的主動脈，可能引發致命性大出血，千萬別吞飯、喝醋，以免擴大風險。

張家豪在臉書粉專「耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師」發文分享，60多歲婦人魚刺卡在食道，急診安排胃鏡但魚刺過大無法順利移除，他安排全身麻醉的硬式食道鏡，將一根前端會發光的鐵管，從嘴巴經過喉嚨一路捅到食道，需要溫柔堅定的推進，才不會不小心穿破食道，再以異物鉗深入鐵管內夾出魚刺。

魚刺卡食道的危害

張家豪分析，當魚刺卡在食道時，時間是關鍵，異物滯留越久，風險越高，當魚刺異物卡在食道時，容易引發4項危害：

1.黏膜潰瘍與發炎：尖銳的魚刺會持續刺傷食道內壁，引發局部紅腫、疼痛與吞嚥困難。

2.食道穿孔：這是最危險的情況。若魚刺刺穿食道壁，細菌會跑入頸部深處或胸腔。

3.深頸部感染與縱膈腔炎：一旦感染擴散至胸腔（縱膈腔），死亡率極高，需要緊急開胸手術引流。

4.大血管損傷：若魚刺穿破食道並刺入緊鄰的主動脈，可能引發致命性大出血。

不過，硬式食道鏡可能的併發症，張家豪提到，雖然這是移除異物的標準且必要手段，屬於侵入性手術仍有風險，可能造成口腔與牙齒損傷、食道穿孔或破裂、術後感染，與麻醉風險。其中，雖然異物已移除，但原本造成的傷口仍可能引發感染，需抗生素治療。

張家豪強調，一旦民眾發生魚刺異物卡在食道的緊急事件時，切勿相信偏方，像是吞飯、喝醋，因為吞嚥動作可能將魚刺推入更深層組織，增加手術困難度與併發症風險。若感覺喉嚨、胸口有持續性刺痛感，請立即至耳鼻喉科或急診求診。醫師會透過X光或內視鏡確認位置，必要時儘早手術移除，以免釀成大禍。

