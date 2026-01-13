獵人反遭感染！ 研究顯示弓形蟲可入侵免疫細胞

研究揭示，弓形蟲（長條狀）能夠入侵前來清除它的免疫細胞。（擷自X@cateterdoblej）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究揭示弓形蟲與負責清除它的免疫細胞之間的隱密鬥爭。該寄生蟲能悄無聲息潛伏在人腦中，甚至能夠入侵前來清除它的免疫細胞。此研究發表在《科學進展》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國維吉尼亞大學醫學院腦免疫學和神經膠質中心主任哈里斯（Tajie Harris）領導的團隊，著手研究當弓形蟲成功入侵CD8+T細胞（通常負責摧毀受感染細胞）時，免疫系統會如何反應。

請繼續往下閱讀...

哈里斯表示，T細胞可以摧毀受感染的細胞，或指示其他細胞摧毀弓形蟲，而T細胞本身也可能被感染。若T細胞被感染，可能會選擇自我犧牲。弓形蟲需要在細胞內生存，因此宿主細胞死亡就意味著其生命的結束。

研究團隊發現，CD8+T細胞依賴1種強大的內部防禦機制來對抗弓形蟲，而此機制依賴名為caspase-8的酵素。Caspase-8在調節免疫反應中發揮關鍵作用，包括在必要時觸發細胞啟動自毀程序。

研究團隊針對小鼠進行實驗後確認，T細胞中缺乏caspase-8的小鼠，其大腦中的弓形蟲數量遠高於擁有該酵素的小鼠。雖然兩組小鼠都產生了強烈的免疫反應來對抗感染，但大腦中弓形蟲數量仍有顯著差別。

擁有該酵素的小鼠繼續正常生活，而缺乏該酵素的小鼠則生病並最終死亡。研究團隊對死亡小鼠的大腦進行檢查後確認，它們的CD8+T細胞更容易感染弓形蟲。

哈里斯指出，只有能夠干擾Caspase-8功能的病原體，才能在CD8+T細胞內生存。在正式展開研究之前，研究人員不知道Caspase-8對保護大腦免受弓形蟲感染有如此重要的作用。

研究團隊強調，理解免疫系統如何對抗弓形蟲具有重要意義。免疫系統差的人群容易受到此類感染的影響，而此研究對如何幫助患者對抗感染有更深入的理解。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法