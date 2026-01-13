自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》RSV疫苗孕婦也能打 醫：幫嬰建防線

2026/01/13 14:50

研究指出，若產婦能在孕期先接種RSV疫苗，等於幫新生兒建立防線。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多聽說呼吸道融合病毒（RSV），也憂心它對產婦與新生兒的危害。然若能在孕期先接種疫苗，等於幫新生兒建立對付RSV的特種部隊！婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，RSV 不是小感冒，而是可以從懷孕就開始預防的大魔王。

蘇怡寧表示，最近《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表了一篇重量級的整合研究，一次整理了2025 到 2026 年，新冠、流感以及 RSV，所有目前可用疫苗與防護方式的最新證據。蘇怡寧簡單整理來自真實世界的臨床數據。

這些疫苗有沒有用？答案是：有。這篇研究回顧了超過17,263篇文獻，結果顯示：新冠疫苗仍可減少成人住院風險約4到5成；流感疫苗在小朋友身上預防住院效果特別好，保護力達67%。但作為從事母胎兒醫學的醫師，想談的其實是RSV。

蘇怡寧強調，RSV對嬰幼兒來說真的不是小事。它是造成細支氣管炎肺炎以及嬰兒住院，最重要的病毒之一；而且每年都來，沒有僥倖。好消息是：現在我們真的有很完整的防護策略。這些防護有：

第一層保護：給媽媽的孕期 RSV 疫苗。研究顯示：孕婦在懷孕32到36週接種RSV疫苗，抗體可以透過胎盤傳給寶寶，讓寶寶在出生後最脆弱的前 180 天，住院風險降低約5成以上。

同時，目前的證據顯示：這樣接種不會增加早產風險。「這就像是媽媽在寶寶出廠前，先幫他內建好了為期半年的防毒軟體。讓他在免疫系統還在下載更新檔的這段時間，不會輕易被病毒駭入。」

第二層保護：給寶寶的RSV 單株抗體。這跟「疫苗」不太一樣：疫苗是教寶寶的免疫系統「學習」作戰，但新生兒的免疫系統有時候還在「開機中」。這時候

出生後直接補上 RSV 單株抗體「nirsevimab」。你可以想像：這不是教寶寶打仗，而是直接送一組特種部隊進去駐紮，預防 RSV 住院效果高達八成以上。不需等待，立刻生效。

第三層保護：給家中長輩（六十歲以上成人）接種 RSV 疫苗。也能減少將近八成的住院風險。保護長輩，同時也是降低病毒在家庭中流動。

