嬰幼兒海苔鉛超標！毒物醫：恐影響智力發展

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今（13）日公布6項嬰幼兒海苔食品重金屬鉛、鎘超標，雖符合成人標準規範，卻遠超嬰幼兒相關標準。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，鎘可能影響鈣質吸收，增加骨折風險，鉛則可能對中樞神經產生不利影響，甚至影響孩童智力發展。

食藥署指出，成人食品中的鉛、鎘限量均為每公斤1.0毫克，嬰幼兒食品中則分別是每公斤0.05毫克、每公斤0.04毫克，據食藥署公布的檢驗結果，案內品項採用嬰幼兒食品標準，重金屬鉛超標2.66至3.14倍不等，重金屬鎘更超標22.8至50.33倍。

楊振昌說，人體對於重金屬等毒物的容許量通常是用體重換算，比如鎘是採取一週一公斤體重可以忍受多少攝入量來描述，鉛則就沒有相關的安全容許量描述，原則希望越低越好，且嬰幼兒的體重通常比較輕，相較於成人更容易中毒，加上孩童對鉛的吸收率較成人更高，在發展階段易受到重金屬等危害。

對於鉛、鎘的危害，楊振昌指出，攝取過量的鎘容易影響鈣質吸收，導致骨質流失，增加骨折風險，也就是民眾熟知的「痛痛病」，另鎘也可能造成腎臟損傷、蛋白尿等，吸入則可能增加肺癌發生機會，或是導致肺部傷害。

楊振昌表示，鉛對於全身很多器官都會產生傷害，引起貧血等症狀，且可能對腸胃蠕動造成影響，嚴重時會引起俗稱「鉛絞痛」的腹部疼痛，另對於中樞神經也有不利影響，比如「鉛腦症」，患者會出現抽經、昏迷等症狀，更可能影響孩童智力發展，若周邊神經也受到影響，可能有乏力等表現。

因此，食藥署提醒，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

