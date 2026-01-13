自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

嬰幼兒海苔鉛超標！毒物醫：恐影響智力發展

2026/01/13 13:02

衛福部食藥署今（13）日公布6項嬰幼兒海苔食品重金屬鉛、鎘超標。示意圖，圖中產品與內文無關。（資料照）

衛福部食藥署今（13）日公布6項嬰幼兒海苔食品重金屬鉛、鎘超標。示意圖，圖中產品與內文無關。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今（13）日公布6項嬰幼兒海苔食品重金屬鉛、鎘超標，雖符合成人標準規範，卻遠超嬰幼兒相關標準。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，鎘可能影響鈣質吸收，增加骨折風險，鉛則可能對中樞神經產生不利影響，甚至影響孩童智力發展。

食藥署指出，成人食品中的鉛、鎘限量均為每公斤1.0毫克，嬰幼兒食品中則分別是每公斤0.05毫克、每公斤0.04毫克，據食藥署公布的檢驗結果，案內品項採用嬰幼兒食品標準，重金屬鉛超標2.66至3.14倍不等，重金屬鎘更超標22.8至50.33倍。

楊振昌說，人體對於重金屬等毒物的容許量通常是用體重換算，比如鎘是採取一週一公斤體重可以忍受多少攝入量來描述，鉛則就沒有相關的安全容許量描述，原則希望越低越好，且嬰幼兒的體重通常比較輕，相較於成人更容易中毒，加上孩童對鉛的吸收率較成人更高，在發展階段易受到重金屬等危害。

對於鉛、鎘的危害，楊振昌指出，攝取過量的鎘容易影響鈣質吸收，導致骨質流失，增加骨折風險，也就是民眾熟知的「痛痛病」，另鎘也可能造成腎臟損傷、蛋白尿等，吸入則可能增加肺癌發生機會，或是導致肺部傷害。

楊振昌表示，鉛對於全身很多器官都會產生傷害，引起貧血等症狀，且可能對腸胃蠕動造成影響，嚴重時會引起俗稱「鉛絞痛」的腹部疼痛，另對於中樞神經也有不利影響，比如「鉛腦症」，患者會出現抽經、昏迷等症狀，更可能影響孩童智力發展，若周邊神經也受到影響，可能有乏力等表現。

因此，食藥署提醒，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中