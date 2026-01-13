自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》下午一到就想吃甜食？ 醫揭血糖失衡2大警訊

2026/01/13 13:17

科博特診所院長劉博仁表示，下午出現想吃甜食的渴望，常與體內血糖調節失衡、壓力荷爾蒙腎上腺皮質醇過勞、節律失常有關；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁表示，下午出現想吃甜食的渴望，常與體內血糖調節失衡、壓力荷爾蒙腎上腺皮質醇過勞、節律失常有關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕午餐明明吃很飽，下午卻像被掏空，專注力直線下降、嘴饞還想吃甜食？科博特診所院長劉博仁分享，門診1位患者表示，每天下午就像斷了電，心情煩躁又腦袋發昏，若不吃點蛋糕、含糖手搖飲，完全無法工作。對此，他指出其實這不是意志力差，而是體內血糖調節失衡，加上壓力荷爾蒙腎上腺皮質醇過勞、節律失常所致。

午餐後出現「反應性低血糖」

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，這名患者突然想吃甜，其實不只是單純嘴饞問題，而是背後隱藏著2大真相。通常午餐會攝取大量精緻澱粉，導致血糖快速飆升。身體為了降血糖，會大量分泌胰島素，造成血糖在餐後2- 3小時，也就是下午3、4點左右急速下降，甚至低於正常值。當大腦偵測到能量不足，便會發號指令攝取最快能吸收的能量，而精緻糖就是首選，這也就是為什麼會此時會覺得非吃甜的不可。

腎上腺疲勞（HPA軸失調）警訊

此外，另一個更深層的原因，則與壓力荷爾蒙皮質醇（Cortisol）有關。正常的皮質醇曲線早晨最高，然後慢慢下降。但在長期高壓工作、睡眠不足的狀態下，許多人腎上腺已過勞。到了下午，皮質醇可能下降太快、太低，導致身體無法維持足夠的血糖與血壓來應付工作。身體為了提神會強迫你去尋求高糖食物，刺激多巴胺與皮質醇的分泌，讓人產生「我又有精神」的錯覺。長期下來，只會讓腎上腺更疲憊，陷入惡性循環。

若下午常常容易疲累怎麼辦？劉博仁提供以下3個實用建議，有助穩糖補能量：

1.調整午餐進食順序：先吃優質蛋白質肉、魚、蛋，再吃大量蔬菜纖維，最後才吃澱粉；有助血糖曲線平穩。

2.挑對正確的下午茶點：如果真的餓了，別喝含糖飲料。無調味堅果、85%以上的黑巧克力或1杯無糖豆漿；這些食物均是好選擇，可提供穩定能量。

3.給自己5分鐘「留白」：下午3點感到疲憊時，試著先離開座位，做5分鐘的深呼吸或伸展。有時候大腦需要的不是糖分，而是氧氣與短暫的休息。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中