健康網》下午一到就想吃甜食？ 醫揭血糖失衡2大警訊

科博特診所院長劉博仁表示，下午出現想吃甜食的渴望，常與體內血糖調節失衡、壓力荷爾蒙腎上腺皮質醇過勞、節律失常有關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕午餐明明吃很飽，下午卻像被掏空，專注力直線下降、嘴饞還想吃甜食？科博特診所院長劉博仁分享，門診1位患者表示，每天下午就像斷了電，心情煩躁又腦袋發昏，若不吃點蛋糕、含糖手搖飲，完全無法工作。對此，他指出其實這不是意志力差，而是體內血糖調節失衡，加上壓力荷爾蒙腎上腺皮質醇過勞、節律失常所致。

午餐後出現「反應性低血糖」

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，這名患者突然想吃甜，其實不只是單純嘴饞問題，而是背後隱藏著2大真相。通常午餐會攝取大量精緻澱粉，導致血糖快速飆升。身體為了降血糖，會大量分泌胰島素，造成血糖在餐後2- 3小時，也就是下午3、4點左右急速下降，甚至低於正常值。當大腦偵測到能量不足，便會發號指令攝取最快能吸收的能量，而精緻糖就是首選，這也就是為什麼會此時會覺得非吃甜的不可。

腎上腺疲勞（HPA軸失調）警訊

此外，另一個更深層的原因，則與壓力荷爾蒙皮質醇（Cortisol）有關。正常的皮質醇曲線早晨最高，然後慢慢下降。但在長期高壓工作、睡眠不足的狀態下，許多人腎上腺已過勞。到了下午，皮質醇可能下降太快、太低，導致身體無法維持足夠的血糖與血壓來應付工作。身體為了提神會強迫你去尋求高糖食物，刺激多巴胺與皮質醇的分泌，讓人產生「我又有精神」的錯覺。長期下來，只會讓腎上腺更疲憊，陷入惡性循環。

若下午常常容易疲累怎麼辦？劉博仁提供以下3個實用建議，有助穩糖補能量：

1.調整午餐進食順序：先吃優質蛋白質肉、魚、蛋，再吃大量蔬菜纖維，最後才吃澱粉；有助血糖曲線平穩。

2.挑對正確的下午茶點：如果真的餓了，別喝含糖飲料。無調味堅果、85%以上的黑巧克力或1杯無糖豆漿；這些食物均是好選擇，可提供穩定能量。

3.給自己5分鐘「留白」：下午3點感到疲憊時，試著先離開座位，做5分鐘的深呼吸或伸展。有時候大腦需要的不是糖分，而是氧氣與短暫的休息。

