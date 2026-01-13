自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天手腳冰冷好困擾 營養師教抗冷食物 吃對暖呼呼

2026/01/13 19:51

專家表示，足夠的蛋白質有助維持肌肉量，從根本提高產熱能力，對50歲以上長輩，建議每餐餐盤中要看得到「一掌心大小」的蛋白質主菜；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，足夠的蛋白質有助維持肌肉量，從根本提高產熱能力，對50歲以上長輩，建議每餐餐盤中要看得到「一掌心大小」的蛋白質主菜；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾在冬天常出現手腳冰冷的困惱，營養師謝宜芳分析原因，基礎代謝低、肌肉量不足、熱量吃得太少、末梢循環差、水分太少或常喝冷飲等，都是常見的因素，她進一步建議民眾可以多攝取增加「產熱」的營養素，如優質蛋白質、複合型碳水化合物、適量好油脂，能幫助身體變暖。

謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，造成冬天手腳冰冷的原因很多，包括：肌肉是身體裡最重要的「發熱工廠」，肌肉量越少，產熱能力越差。久坐不動、長期少運動、刻意吃很少減重的人，基礎代謝往往偏低，冬天自然比較不耐冷；熱量吃得太少、蛋白質攝取不足，身體會進入「省電模式」，把血液優先供應給重要器官，手腳更容易冰；很多人冬天因為不覺得口渴，水喝得更少，讓血液循環變得更黏稠，身體要花更多力氣才能維持體溫，怕冷感會更明顯。

謝宜芳接著說，「冬天抗寒飲食」的核心，其實是3件事：增加產熱原料（蛋白質、全穀、適量好油）、改善血液循環與造血能力、避免讓身體越吃越冷（冰品、生冷、空熱量甜食）。

抗寒的營養選擇

謝宜芳歸納增加「產熱」的營養素給民眾參考，不妨攝取以下食物：

1.優質蛋白質：提高食物熱效應與肌肉量

身體在消化蛋白質時，必須消耗比較多能量，自然比較「暖」。同時，足夠的蛋白質有助維持肌肉量，從根本提高產熱能力，對 50 歲以上長輩，建議每餐餐盤中要看得到「一掌心大小」的蛋白質主菜，推薦食物為：

●魚類：鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鱸魚、鯛魚
●豆類與製品：溫熱無糖豆漿、黑豆漿、黃豆芽湯、黑豆芽湯、板豆腐、豆干
●蛋類：雞蛋、茶碗蒸、蒸蛋、蛋花湯
●肉類：去皮雞肉、豬瘦肉、牛腱、里肌肉，適合用燉、煮、滷方式料理

2.複合型碳水化合物：穩定血糖、供應穩定熱量

精製澱粉如白飯、白麵、白吐司，升糖快、飽足感較短。冬天可以多選擇「全穀根莖類」，讓血糖上升平緩、能量較持久，也較不容易吃完又餓，推薦食物：

●主食：糙米、胚芽米、五穀飯、燕麥
●根莖類：地瓜、芋頭、南瓜、蓮藕，可做成湯、粥或燉菜
●薏仁：可和糙米或南瓜一起煮成雜糧粥（腎功能不佳者須依營養師建議調整）

3.適量好油脂：當作持續燃料，不是要爆吃油

油脂是高熱量來源，冬天在總熱量許可範圍內，適度增加好油脂，能讓身體有「續航力」，不會吃完一下子又餓，推薦食物：

●堅果種子：核桃、杏仁、腰果、南瓜籽、黑芝麻。每天一小撮，大約一湯匙堆起來的量即可。
● 好油脂：橄欖油、苦茶油、芥花油。可以用來拌菜、燉菜，取代豬油、反式脂肪。
●ω-3 脂肪酸來源：鮭魚、鯖魚、秋刀魚，除了保護心血管，也有助抗發炎與循環。

謝宜芳強調，頻繁冰飲、冰奶茶、冰咖啡、冰沙，會讓血管收縮、血糖震盪，手腳更冰。另外，高油高糖零食（餅乾、洋芋片、蛋糕），熱量多來自精製澱粉與飽和脂肪，蛋白質及營養素不足，無法真正改善怕冷體質，民眾想要保暖，上述這些食物可能要避免。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中