健康 > 心理精神

桃園療養院引進深層經顱磁刺激 助高齡憂鬱症拾回生活動力

2026/01/13 10:13

桃園療養院腦醫學中心醫師團隊。（桃療提供）

桃園療養院腦醫學中心醫師團隊。（桃療提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕76歲陳姓婦人年輕時曾罹患憂鬱症，原本控制穩定，近年卻因症狀復發，整天悶悶不樂，食慾與活動力明顯下降，甚至逐漸與家人疏離，家人帶她多次回診調整藥物，改善仍有限，最後轉介至桃園療養院精神科評估，嘗試在藥物治療基礎上合併深層經顱磁刺激（Deep Transcranial Magnetic Stimulation，dTMS）治療，經過3週療程後，家人觀察到她情緒逐漸穩定，生活節奏慢慢回到正軌，以前連出門倒垃圾都提不起勁，現在可以陪孫子散步了，讓家人鬆了一口氣。

桃療一般精神科主任詹佳祥表示，老年憂鬱症在臨床上並不少見，但治療往往比中壯年族群更具挑戰性，因高齡患者常同時有多種慢性疾病，用藥選擇受到限制，對藥物的反應速度也較慢，這時候就需要更多元、整合性的治療策略。

他指出，dTMS是一種非侵入性的腦刺激治療，透過特殊設計的深層線圈，刺激與情緒調節相關的前額葉腦區，可在完整評估後，作為藥物治療的輔助選項之一，「臨床上我們最在意的是安全性與耐受度，特別是高齡患者。從目前的治療經驗來看，多數患者對療程的接受度良好，也有助於提升整體治療的穩定性」。

腦醫學中心主任洪育遠補充，國際研究顯示，dTMS 應用於60歲以上的老年憂鬱症患者，在合併既有治療的情況下，部分患者可於數週內觀察到症狀改善，且整體副作用風險低，為高齡憂鬱症治療提供新的臨床思考方向。

桃療表示，將持續依循實證醫學與臨床經驗，發展適合高齡族群的整合式精神醫療模式，結合藥物、腦刺激與功能評估，協助更多長者在安全前提下，找回生活品質。

