健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

癌細胞也有抗壓性 陽明交大研究揭關鍵原因

2026/01/13 09:19
癌細胞也有抗壓性 陽明交大研究揭關鍵原因

陽明交大研究團隊成員包括臨床醫學研究所學生賴冠甄（左）、教授楊慕華（中）、博士邱柏憲（右）。（圖由陽明交大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕免疫療法因重大貢獻獲得諾貝爾醫學獎，被視為癌症治療的新希望，然而最新研究顯示，癌細胞可不是爛草莓。在治療壓力下，它們反而會展現抗壓性，成功躲過免疫系統的追擊。國立陽明交通大學臨床醫學研究所教授楊慕華和學生賴冠甄、博士邱柏憲組成研究團隊，針對頭頸癌患者在接受標靶治療後，再接續免疫療法時，常常無法達到預期療效，深入解析揭露關鍵原因，長期標靶治療帶來的「治療壓力」會讓癌細胞提高警覺，加速重塑腫瘤微環境，甚至主動關閉原本用來啟動免疫細胞的訊息通路，讓免疫療法失去效果。

癌細胞也有抗壓性 陽明交大研究揭關鍵原因

頭頸癌患者的正子攝影，黃色亮部為腫瘤顯影。圖中顯示長期標靶治療帶來的治療壓力，會讓癌細胞提高警覺，接續的免疫療法反而成效不如預期。（圖由陽明交大提供）

楊慕華指出，免疫治療是癌症治療的重要里程碑，但如何克服抗性、提升療效仍是臨床最大挑戰。瞭解腫瘤在治療壓力下的適應性變化，未來可望透過生物標記導引治療順序與組合策略，提升免疫治療的成功率。

楊慕華說明，造成癌細胞「抗壓性」的核心機制在於，當腫瘤長期受到標靶藥物壓制時，會分泌大量發炎因子 TNF-α，進而干擾 STAT1—這個原本負責啟動干擾素抗腫瘤基因的關鍵因子，形成所謂的「干擾素疲乏」（IFN-γ fatigue），讓免疫細胞對癌細胞的攻擊能力逐漸喪失，團隊研究論文的成果發表於 「Cell Reports Medicine」。

無獨有偶，研究團隊與中央研究院院士洪明奇合作、發表於「Advanced Science」的另一項研究，也揭露癌細胞會分泌一種名為RNase1的酵素，主動抑制T細胞等免疫細胞活性。這一機制在乳癌、肝癌、頭頸癌等多種癌別中皆被觀察到，顯示RNase1是跨癌別的重要免疫逃脫因子。

楊慕華表示，兩項研究共同描繪出一個清晰的圖像，癌細胞會「因壓力而成長」，不只被動抵抗，更會主動學習如何生存，他們一方面自行分泌蛋白削弱免疫攻擊，另一方面在治療壓力下反而更提高警覺，重新改寫免疫療法的訊號通路，展現出驚人的適應力，儘管如此，瞭解這些癌細胞適者生存的方法，也讓醫師在治療排序、組合療法與生物標記選擇上提供重要依據。

