健康 > 抗老養生 > 運動復健

不是媽媽也會中！ 豐原醫院骨科揭大掃除最傷手動作

2026/02/15 16:21

豐原醫院骨科醫師徐兆奎表示，預防媽媽手的關鍵在於降低手腕負擔與適度休息，建議民眾在打掃時避免長時間反覆避免長時間反覆擰轉手腕。（記者歐素美攝）

豐原醫院骨科醫師徐兆奎表示，預防媽媽手的關鍵在於降低手腕負擔與適度休息，建議民眾在打掃時避免長時間反覆避免長時間反覆擰轉手腕。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕歲末大掃除期間，不少民眾打掃完家裡，卻發現手腕疼痛、無力，甚至連拿筷子、滑手機都感到吃力，衛生福利部豐原醫院骨科醫師徐兆奎指出，這類症狀多半與俗稱的「媽媽手」有關，且並非媽媽專利，近期骨科門診觀察發現，因大掃除後手腕疼痛前來就醫的患者明顯增加，族群涵蓋上班族、銀髮族，甚至平時少做家事的民眾，只要在短時間內大量、反覆使用手腕，都可能成為高風險族群。

豐原醫院骨科醫師徐兆奎指出，「媽媽手」在醫學上屬於橈側手腕的腱鞘炎，主因肌腱長時間反覆摩擦導致發炎，大掃除常見的擰抹布、刷洗地板、用力擦拭家具等動作，容易讓手腕長時間維持彎曲與旋轉姿勢，使肌腱負荷急遽增加，許多患者在清掃當下未察覺異狀，卻在隔天或數日後出現疼痛加劇的情況，這正是媽媽手常見的發作模式。若忽視不理，疼痛可能反覆發作，甚至影響日常生活與工作。

徐兆奎提醒，預防媽媽手的關鍵在於降低手腕負擔與適度休息，建議民眾在打掃時避免長時間反覆擰轉手腕，可改用擠水工具或長柄清潔器具，每 20 至 30 分鐘應暫停休息並伸展手腕，若打掃後出現不適，可適度冰敷減緩發炎反應，若疼痛持續數天未改善、影響生活或反覆發作，應儘早至骨科門診評估，透過藥物、護具或復健治療，避免小傷拖成慢性問題。

