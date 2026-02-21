春節連假失眠與情緒困擾增 精神科醫師提醒留意「連假後症候群」

豐原醫院精神科醫師葉運強表示，春節連假後失眠與情緒困擾增，提醒民眾留意「連假後症候群」。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 春節長連假為民眾帶來放鬆與團聚，但假期結束後，臨床上常見失眠、情緒低落、焦慮、專注力下降，甚至失眠症狀的求診人數增加，衛生福利部豐原醫院精神科醫師葉運強指出，這類身心不適多與作息失衡及心理壓力相關，屬於常見的「連假後症候群」，若未妥善調整，可能影響工作表現與心理健康，甚至誘發或加重原有精神疾病。

葉運強表示，春節期間常因拜年社交壓力、年夜飯人際互動、飲酒頻繁、睡眠時間延後，加上收假後需迅速回歸高壓的工作或課業節奏，導致生理時鐘紊亂，進而影響情緒與睡眠品質。人體睡眠與清醒節律主要受褪黑激素調控，若假期期間作息與平日相差超過3小時，容易出現類似時差反應，出現入睡困難、白天嗜睡、食慾下降、腸胃不適與情緒低落，並可能使焦慮、憂鬱等精神症狀加劇。

葉運強提出連假後調適8大建議：

1.維持相對穩定的作息：假期睡眠與起床時間建議不超過平日2小時的差距。

2.利用光照調整生理時鐘：假期晚睡晚起者，可於起床後在明亮環境中接受3,000–5,000 lux的強光照射或太陽下的陰影處日照1至3小時，連續3至5天有助恢復正常節律。

3.夜班或輪班族因應方式不同：建議於下午接近黃昏時曬太陽，工作環境保持明亮，早晨與睡前避免光照，以利睡眠延後調整。

4.適量咖啡因使用：白天需維持清醒時可適度飲用咖啡。

5.短時間午睡有助專注力：30分鐘內的小睡可改善睡眠不足引起的注意力下降，避免於睡前8小時內補眠。

6.失眠持續2週以上應就醫：建議接受精神科專業評估與治療。

7.避免連續飲酒：酒精會破壞睡眠結構，停止飲酒後反而可能引發戒斷性失眠，需謹慎處理。

8.降低心理負荷：將擔憂的工作事項或待辦事項記錄下來，有助減少收假前後的焦慮感。及早調整，避免小問題演變為長期困擾。

葉運強表示，連假後的不適反應並非意志力不足，而是身心尚未同步回歸原有節奏，透過規律作息、正確的光照運用與壓力管理，大多可在1至2週內改善，若情緒低落、焦慮、恐慌或失眠症狀持續影響生活與工作，應及早尋求精神科專業協助，以維護長期心理健康。

