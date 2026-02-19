自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

春節打牌、追劇、塞車一次來 豐原醫院眼科醫提醒4大用眼地雷

2026/02/19 11:32

豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，春節期間常見的生活習慣，可能引發急性不適，甚至增加慢性眼疾風險，應特別留意。（記者歐素美攝）

豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，春節期間常見的生活習慣，可能引發急性不適，甚至增加慢性眼疾風險，應特別留意。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 春節連假是家人團聚、放鬆身心的重要時刻，但不少民眾在長假期間作息大亂，熬夜追劇、打牌、塞車返鄉，再加上飲食過量，往往讓眼睛在不知不覺中承受極大負擔，衛生福利部豐原醫院眼科主任呂姿瑢提醒，春節期間常見的生活習慣，可能引發急性不適，甚至增加慢性眼疾風險，應特別留意。

呂姿瑢表示，首先是熬夜追劇、長時間滑手機或平板，長時間近距離用眼時，眨眼次數會明顯減少，導致淚液蒸發過快，容易出現乾眼症，常見症狀包括眼睛乾澀、刺痛、有異物感，許多人也會感到視疲勞，出現眼睛痠、脹、痛，甚至短暫視力模糊，對於本身有青光眼風險的人，熬夜與長時間用眼還可能造成眼壓短暫升高。

其次是通宵打牌，打牌結合熬夜與長時間近距離專注，更容易加重眼睛負擔，除了乾眼症外，也可能引發睫狀肌痙攣，造成俗稱「假性近視」的暫時性視力下降，並伴隨視疲勞與頭痛，此外，青光眼高風險族群需特別注意眼壓變化。

第三是長時間塞車返鄉或出遊，開車時需長時間專注，加上車內空氣流通不佳、懸浮微粒多，容易刺激眼睛，引發乾眼症或過敏性結膜炎，出現眼睛刺痛、紅癢與異物感。

最後是春節飲食過量，高油、高糖、高熱量飲食短期可能影響不大，但長期下來卻與多種慢性眼科疾病相關，例如糖尿病視網膜病變、黃斑部病變風險增加，甚至可能間接影響視神經健康。

呂姿瑢建議民眾，春節期間應避免熬夜、適度補充水分、均衡飲食，並在不適持續時及早就醫，才能讓雙眼在新的一年看得更清楚、更健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中