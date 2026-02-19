春節打牌、追劇、塞車一次來 豐原醫院眼科醫提醒4大用眼地雷

豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，春節期間常見的生活習慣，可能引發急性不適，甚至增加慢性眼疾風險，應特別留意。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 春節連假是家人團聚、放鬆身心的重要時刻，但不少民眾在長假期間作息大亂，熬夜追劇、打牌、塞車返鄉，再加上飲食過量，往往讓眼睛在不知不覺中承受極大負擔，衛生福利部豐原醫院眼科主任呂姿瑢提醒，春節期間常見的生活習慣，可能引發急性不適，甚至增加慢性眼疾風險，應特別留意。

呂姿瑢表示，首先是熬夜追劇、長時間滑手機或平板，長時間近距離用眼時，眨眼次數會明顯減少，導致淚液蒸發過快，容易出現乾眼症，常見症狀包括眼睛乾澀、刺痛、有異物感，許多人也會感到視疲勞，出現眼睛痠、脹、痛，甚至短暫視力模糊，對於本身有青光眼風險的人，熬夜與長時間用眼還可能造成眼壓短暫升高。

請繼續往下閱讀...

其次是通宵打牌，打牌結合熬夜與長時間近距離專注，更容易加重眼睛負擔，除了乾眼症外，也可能引發睫狀肌痙攣，造成俗稱「假性近視」的暫時性視力下降，並伴隨視疲勞與頭痛，此外，青光眼高風險族群需特別注意眼壓變化。

第三是長時間塞車返鄉或出遊，開車時需長時間專注，加上車內空氣流通不佳、懸浮微粒多，容易刺激眼睛，引發乾眼症或過敏性結膜炎，出現眼睛刺痛、紅癢與異物感。

最後是春節飲食過量，高油、高糖、高熱量飲食短期可能影響不大，但長期下來卻與多種慢性眼科疾病相關，例如糖尿病視網膜病變、黃斑部病變風險增加，甚至可能間接影響視神經健康。

呂姿瑢建議民眾，春節期間應避免熬夜、適度補充水分、均衡飲食，並在不適持續時及早就醫，才能讓雙眼在新的一年看得更清楚、更健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法