健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》舔共藝人黃安失聲、手麻、骨刺纏身 醫：嚴重恐癱瘓、失禁

2026/01/12 20:36

「舔共藝人」黃安飽受全身壞了了之苦，他除了失聲還有頸椎骨刺。馬偕醫院則指出，當保守治療無效，經由影像學檢查確認神經明顯受壓時，便需考慮「前位神經顯微椎間盤切除術」手術治療。（翻攝自微博）

「舔共藝人」黃安飽受全身壞了了之苦，他除了失聲還有頸椎骨刺。馬偕醫院則指出，當保守治療無效,經由影像學檢查確認神經明顯受壓時,便需考慮「前位神經顯微椎間盤切除術」手術治療。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕「舔共藝人」63歲藝人黃安飽受全身「壞了了」之苦。日前在中國新疆伊犁商演中，突然失聲，完全發不出聲音，被台下的人噓：「快下來吧，別唱了」，此外，他的身體出現不少狀況，眼睛視網膜剝離、頸椎長骨刺。

根據馬偕醫院衛教資料指出，頸椎共有七節，像竹子一樣一節一節構成，每節之間有一個纖維軟墊叫作「椎間盤」，其柔軟與彈性可提供頸部自由的前彎後仰或側傾，讓脖子不會真的像竹子一般僵硬不動。

「頸椎椎間盤突出症」也就是俗稱的「骨刺」。馬偕醫院表示，有4種症狀：

●神經痛：
從頸部背面或肩胛骨的地方開始酸痛，沿著肩膀，手臂到手指，像順著一條絲帶般從頸部延伸下來，產生麻痺甚至灼熱刺痛，轉動脖子時常導致疼痛加劇。

●感覺異常：
上肢某些部位的皮膚輕觸時會產生被電到的異常感覺，對冷熱的感受敏感度降低，手指末端觸感也變得遲鈍。

●肌肉力量減弱：
使不出力氣，可能沒辦法提東西，拿筆、握筷子乃至握手都沒力量，加上感覺異常的症狀，連扣鈕釦這種精細的動作都沒辦法完成。時間久了甚至會發生肌肉萎縮。

●脊髓病變：
當椎間盤突出的壓迫，波及中樞脊髓時，除了可能有上述的症狀外，還會出現軀幹及下半身的症狀，如：走路腳步越來越僵硬、走不快、腳底板用力彎曲時會產生不停的顫抖、軀幹到兩腳會麻痺刺痛感覺異常、嚴重時甚至大小便失禁或癱瘓。

據了解，黃安失聲後找不出病因，後來經中醫針灸才找回聲音，後來又換成手發麻，貼了一堆貼布止痛都沒有用，甚至影響睡眠，最後他找了一位治骨刺的醫師才緩解。

不過，馬偕醫院指出，當保守治療無效，經由影像學檢查確認神經明顯受壓時，便需考慮「前位神經顯微椎間盤切除術」手術治療。

