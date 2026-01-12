自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》忽冷忽熱溫差大 醫：這5個動作能保命

2026/01/12 21:43

洗澡也是身體感受溫差大的時刻，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，浴室先預熱，再進去洗，較妥當；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

洗澡也是身體感受溫差大的時刻，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，浴室先預熱，再進去洗，較妥當；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一聽到氣溫回升，大家防寒保暖、也會鬆懈了！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，這個時候，反而更危險。因為很多人認為只是早晚冷，撐一下就好。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提出，在臨床上，醫師最怕的，從來不是單純的「低溫」，而是短時間內，產生巨大溫差。對身體來說，溫差不是天氣問題，而是一場突如其來的生理突襲戰。

人從溫暖的被窩爬起來、走進冰冷的浴室、或是從寒冷的戶外衝進暖氣房，黃軒說：「這些瞬間，身體會發生什麼事？」不是你感覺到的冷，而是根本來不及感覺到改變。此時，身體的交感神經瞬間暴衝、血管急速收縮、血壓短時間飆升、心臟負荷突然加重等。

黃軒指出，這些身體現象本來就是為了「保命」。他引述研究指出，日溫差每增加1°C，心血管住院風險增加約0.7%；在台灣的研究也發現，當日溫差超過8.5°C（夏季）或11°C（冬季）時，心血管急診和住院病例分別增加5–36%和9–20%（每增加1°C）；另一篇研究顯示，溫度變化每增加1°C（0–1天暴露），缺血性中風發生率，也會增加4.1%。

不要忘記「腦」和「心臟」都怕3種現象：血流突然變慢或變急、血管瞬間收縮、血壓快速震盪。黃軒表示，溫差大最容易出現心肌梗塞、心律不整、腦中風、猝死。

他提出呼籲，盡量避免溫差大，帶來給身體的衝擊，建議以下5點作法：

●起床前，先在被窩坐1–2分鐘。

●浴室先預熱，再進去洗。

●洗澡水溫「溫熱就好」，不要到燙的程度。

●出門前加外套，不要直接衝冷風。

●頭、脖子、腳等3處，一定要顧好保暖措施。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中