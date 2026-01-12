健康網》忽冷忽熱溫差大 醫：這5個動作能保命

洗澡也是身體感受溫差大的時刻，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，浴室先預熱，再進去洗，較妥當；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一聽到氣溫回升，大家防寒保暖、也會鬆懈了！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，這個時候，反而更危險。因為很多人認為只是早晚冷，撐一下就好。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提出，在臨床上，醫師最怕的，從來不是單純的「低溫」，而是短時間內，產生巨大溫差。對身體來說，溫差不是天氣問題，而是一場突如其來的生理突襲戰。

人從溫暖的被窩爬起來、走進冰冷的浴室、或是從寒冷的戶外衝進暖氣房，黃軒說：「這些瞬間，身體會發生什麼事？」不是你感覺到的冷，而是根本來不及感覺到改變。此時，身體的交感神經瞬間暴衝、血管急速收縮、血壓短時間飆升、心臟負荷突然加重等。

黃軒指出，這些身體現象本來就是為了「保命」。他引述研究指出，日溫差每增加1°C，心血管住院風險增加約0.7%；在台灣的研究也發現，當日溫差超過8.5°C（夏季）或11°C（冬季）時，心血管急診和住院病例分別增加5–36%和9–20%（每增加1°C）；另一篇研究顯示，溫度變化每增加1°C（0–1天暴露），缺血性中風發生率，也會增加4.1%。

不要忘記「腦」和「心臟」都怕3種現象：血流突然變慢或變急、血管瞬間收縮、血壓快速震盪。黃軒表示，溫差大最容易出現心肌梗塞、心律不整、腦中風、猝死。

他提出呼籲，盡量避免溫差大，帶來給身體的衝擊，建議以下5點作法：

●起床前，先在被窩坐1–2分鐘。

●浴室先預熱，再進去洗。

●洗澡水溫「溫熱就好」，不要到燙的程度。

●出門前加外套，不要直接衝冷風。

●頭、脖子、腳等3處，一定要顧好保暖措施。

