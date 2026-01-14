自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》番茄是超級食物？ 營養師點名「3族群」小心

2026/01/14 11:12

番茄具備抗氧化功能，不過，營養師曾建銘指出，3類族群包含腎臟病友、腸胃敏感者，與正在化放療者，吃多了反而是一種負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

番茄具備抗氧化功能，不過，營養師曾建銘指出，3類族群包含腎臟病友、腸胃敏感者，與正在化放療者，吃多了反而是一種負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在多數人的心中，番茄具備抗氧化、茄紅素、保護心血管等功效，因此它甚至已被封為「超級食物」，然而，營養師曾建銘指出，3類族群包含腎臟病友、腸胃敏感者，與正在化放療者最好要停看聽，如果不適合你的體質，吃多了反而是一種負擔。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，在營養界，我們很常誇獎番茄：抗氧化、茄紅素、保護心血管，這些都是真的，只是它不一定合適每一個人。

曾建銘點名這3類族群，吃番茄前可能要考慮：

●腎臟病友、限鉀族群

番茄屬於「高鉀」水果，尤其是小番茄，對於腎臟功能需要監控的人來說，這不是點心，而是需要嚴格計算的「份量」。

小提醒：半碗小番茄，鉀含量可能就超標。

●容易胃食道逆流、腸胃敏感者

番茄因含有酸性物質，容易刺激胃酸分泌。如果你常覺得「火燒心」，或空腹時胃不舒服，建議避免空腹吃，或選擇煮熟的番茄料理，如番茄炒蛋。

●免疫力較低、正在化放療者

生食雖然維生素C保留多，但也伴隨微生物風險，若是免疫系統較弱的朋友，建議「徹底清洗」甚至「去皮燙過」再食用，安全第一。

曾建銘總結，世上沒有絕對的萬靈丹，只有「適合現階段的你」的食物。

