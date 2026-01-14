限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》番茄是超級食物？ 營養師點名「3族群」小心
〔健康頻道／綜合報導〕在多數人的心中，番茄具備抗氧化、茄紅素、保護心血管等功效，因此它甚至已被封為「超級食物」，然而，營養師曾建銘指出，3類族群包含腎臟病友、腸胃敏感者，與正在化放療者最好要停看聽，如果不適合你的體質，吃多了反而是一種負擔。
曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，在營養界，我們很常誇獎番茄：抗氧化、茄紅素、保護心血管，這些都是真的，只是它不一定合適每一個人。
請繼續往下閱讀...
曾建銘點名這3類族群，吃番茄前可能要考慮：
●腎臟病友、限鉀族群
番茄屬於「高鉀」水果，尤其是小番茄，對於腎臟功能需要監控的人來說，這不是點心，而是需要嚴格計算的「份量」。
小提醒：半碗小番茄，鉀含量可能就超標。
●容易胃食道逆流、腸胃敏感者
番茄因含有酸性物質，容易刺激胃酸分泌。如果你常覺得「火燒心」，或空腹時胃不舒服，建議避免空腹吃，或選擇煮熟的番茄料理，如番茄炒蛋。
●免疫力較低、正在化放療者
生食雖然維生素C保留多，但也伴隨微生物風險，若是免疫系統較弱的朋友，建議「徹底清洗」甚至「去皮燙過」再食用，安全第一。
曾建銘總結，世上沒有絕對的萬靈丹，只有「適合現階段的你」的食物。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應