三總新掌門人到澎湖 蔡宜廷少將：離島醫療全力支援

三軍總醫院院長蔡宜廷少將曾在澎湖分院服務，對於澎湖醫療狀況相當了解。（三總澎湖分院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕三軍總醫院院長蔡宜廷少將履新，立即抵澎視導三軍總醫院澎湖分院，今（12 ）日由總院行政副院長蔡適鴻上校、企管部主任楊雅頌上校等多位科室主管陪同進行履新視導，由於蔡總院長曾在澎湖分院服務歷練，對於澎湖醫療環境瞭若指掌，允諾全力協助分院提升醫療軟硬體設施。

澎湖分院院長胡曉峯針對分院人員組織架構、近期工作重點與績效、醫療現況、醫療能量轉移地下空間規劃等，向蔡院長實施簡報說明。簡報後蔡院長表示，對於澎湖分院的多年努力給予肯定，同時請澎湖分院營造良好的工作環境，增進醫師「長留久用」的誘因，總院將全力支援，維護澎湖離島鄉親的就醫權益。

請繼續往下閱讀...

新任院長蔡宜廷少將係國防醫學院醫學系89期（85年班）畢業，並在2019年取得國防醫學院醫學科學研究所博士學位，亦具備教育部部定的正教授資格。曾任國軍松山分院院長、三軍總醫院醫療副院長（執行官）、外科部部主任等要職，醫學涵養與經歷完整豐富，同時曾在2004年派赴澎湖（原國軍澎湖醫院）服務1年，對於澎湖非常熟悉且有一份濃厚的情感。

簡報後，蔡宜廷院長分別巡視地下室傷患收治場所、放射腫瘤暨核子醫學科大樓預定地、備勤大樓規劃位置及心導管室，瞭解目前澎湖分院各項工程進度，詳細詢問各科室在醫療服務上之窒礙，並指示透過各種管道廣為宣導醫院服務，提升三總澎湖分院軟硬體設施，造福澎湖民眾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法