自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

三總新掌門人到澎湖 蔡宜廷少將：離島醫療全力支援

2026/01/12 18:05

三軍總醫院院長蔡宜廷少將曾在澎湖分院服務，對於澎湖醫療狀況相當了解。（三總澎湖分院提供）

三軍總醫院院長蔡宜廷少將曾在澎湖分院服務，對於澎湖醫療狀況相當了解。（三總澎湖分院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕三軍總醫院院長蔡宜廷少將履新，立即抵澎視導三軍總醫院澎湖分院，今（12 ）日由總院行政副院長蔡適鴻上校、企管部主任楊雅頌上校等多位科室主管陪同進行履新視導，由於蔡總院長曾在澎湖分院服務歷練，對於澎湖醫療環境瞭若指掌，允諾全力協助分院提升醫療軟硬體設施。

澎湖分院院長胡曉峯針對分院人員組織架構、近期工作重點與績效、醫療現況、醫療能量轉移地下空間規劃等，向蔡院長實施簡報說明。簡報後蔡院長表示，對於澎湖分院的多年努力給予肯定，同時請澎湖分院營造良好的工作環境，增進醫師「長留久用」的誘因，總院將全力支援，維護澎湖離島鄉親的就醫權益。

新任院長蔡宜廷少將係國防醫學院醫學系89期（85年班）畢業，並在2019年取得國防醫學院醫學科學研究所博士學位，亦具備教育部部定的正教授資格。曾任國軍松山分院院長、三軍總醫院醫療副院長（執行官）、外科部部主任等要職，醫學涵養與經歷完整豐富，同時曾在2004年派赴澎湖（原國軍澎湖醫院）服務1年，對於澎湖非常熟悉且有一份濃厚的情感。

簡報後，蔡宜廷院長分別巡視地下室傷患收治場所、放射腫瘤暨核子醫學科大樓預定地、備勤大樓規劃位置及心導管室，瞭解目前澎湖分院各項工程進度，詳細詢問各科室在醫療服務上之窒礙，並指示透過各種管道廣為宣導醫院服務，提升三總澎湖分院軟硬體設施，造福澎湖民眾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中