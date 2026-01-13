自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》社交媒體讓人疲勞 醫建議：暫停一下重新找回專注力

2026/01/13 16:48

不少人提到，當社交媒體暫停一段時間後，情緒沒有明顯改變，但生活出現了一種安靜感，注意力也回來了；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少人提到，當社交媒體暫停一段時間後，情緒沒有明顯改變，但生活出現了一種安靜感，注意力也回來了；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人離不開手機，長時間狂刷社交媒體，真的沒有關係嗎？桃園文新診所院長戴曉芙提醒，社交媒體的運作建立在中斷之上，一再跳出通知、畫面更新，會慢慢累積成疲勞，造成認知干擾。這樣的影響不只發生在青少年，成年人的大腦一樣被干擾，因此建議把節奏掌握在自己手中，有時暫停社交媒體，可以降低焦躁感，找回專注力。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，近年來，越來越多國家開始限制未成年使用社交媒體。相關討論不只聚焦在使用時長，也包含長時間暴露於高頻率刺激中，是否影響情緒調節與注意力穩定。有意思的是，類似的狀態，同時會在成年人身上看到。

戴曉芙說明，不少人提到，當社交媒體暫停一段時間後，情緒沒有明顯改變，但生活出現了一種安靜感。原本反覆出現的坐立難安、查看手機的衝動，不再那麼佔據注意力，這樣的變化，往往不是因為內容不同，而是資訊進入生活的方式改變。

她分析社交媒體運作模式對大腦產生的影響：

●被打斷，會慢慢累積成疲勞

社交媒體的運作，建立在中斷之上。通知跳出、畫面更新、即時回饋，會迫使注意力一次次抽離，再重新接回。這種反覆切換，雖未立刻帶來壓力，卻會在時間中累積成一種難以察覺的疲勞，使人難以長時間專注。

●即使沒有通知，大腦仍在等待

隨著使用時間拉長，大腦會逐漸學會「期待」刺激的出現，即使通知沒有響，也可能不時浮現「會不會有新訊息」的念頭，這種等待本身，就足以讓神經維持在待命狀態。

●這種狀態，像背景噪音

可以把它想成背景噪音，就像在房間工作時，旁邊有人每隔幾分鐘拍你肩膀說「沒事，只是確認你在」，即使每次都很短，一天下來仍會讓人感到疲憊。社交媒體的通知，正是這類持續存在的認知干擾。

戴曉芙強調，並不是所有社交媒體使用都有問題，對某些人來說，固定時段的瀏覽、有意義的互動，仍能提供連結與支持。因此，真正拉開差異的，往往不是使用時間，而是節奏是否掌握在自己手中。

